Fontos felfedezés jött a koronavírus-járvány kezdetéről: már jóval korábban cirkulált Amerikában a fertőzés, mint hittük

A Klinikai Fertőző Betegségek című orvosi szaklapban kedden megjelent egy olyan tanulmány, amely szerint már legalább több héttel korábban ott cirkulált a SARS-CoV-2 koronavírus az Egyesült Államok legalább öt tagállamában, mint ahogy azt hivatalosan első fertőzéses esetszámokként megtalálták, illetve bejelentették. Az utólagos vérminta-elemzések során ugyanis hét olyan embernél mutatták ki a vírusfertőzést, akik nagy eséllyel már 2019 végén megfertőződhettek, csak nem tudtak róla, noha az első igazolt pozitív esetet az egész Egyesült Államokban csak 2020. január 19-én diagnosztizálták.

A tanulmány elkészítéséhez az amerikai Betegségmegelőzési és Kontroll Központ (CDCP) korábbi tanulmányára alapoztak, amely arra utalt, hogy a hivatalosan csak 2020. január 19-én megtalált első amerikai fertőzéses esetnél korábban is voltak már fertőzöttek a kontinensnyi országban, csak azokat nem találták meg. Ennek kiderítésére összesen 24 ezer olyan vérmintát teszteltek utólagosan a kutatók, amelyeket 2020. január 2. és március 18. között vettek le öt amerikai államban - írja a Reuters a beszámolójában.

Az utólagosan pozitív (tehát fertőzöttnek mondható, azaz antitest jelenlétét igazoló) vérminták közül voltak, amelyeket 2020. január 7-én Illinois államban, január 8-án pedig Massachusettsben vettek le. Mivel a kutatók szerint legalább 2 hétnek el kell telnie a fertőzéshez képest annak, hogy a vérben ki lehessen mutatni a meginduló antianyag termelés jeleit, ezért

nagyon valószínű, hogy valójában már 2020 december végefelé voltak koronavírus-fertőzöttek az Egyesült Államokban, csak nem tudtak róla se az érintettek, se a hatóságok.

Mindez azért is érdekes, mert a kínai hatóságok is csak 2019. december legvégén jelentették a WHO-nak azt, hogy egy ismeretlen eredetű járvány jeleit látják, majd Vuhan várost januárban vesztegzár alá helyezték. Nemrég derült ki, hogy a vuhani víruslabor három munkatársát 2019. végén súlyos (koronavírus-fertőzés tüneteire utaló) tünetekkel kezelték, illetve most derült ki, hogy a kínai tagadás ellenére az említett laborban már régebben is kísérleteztek denevérekkel.

