Rossz hírt kapott Magyarország egy rangos német kutatóintézet felől: nem javasolják a német cégek hazatelepítését az EU-ba

Nem járna jól Németország, ha az alacsonyabb költségű távoli országokból hazatelepítenék (reshoring), vagy európai országokba telepítenék (nearshoring) a termelést a szállítási láncolatok stabilizálása érdekében - írta egy kedden közölt gyorselemzésében a müncheni Ifo gazdaságkutató intézet. Ez rossz hír többek között Magyarországnak is, amely abban reménykedett, hogy számos német cég az anyaországhoz közeli, tehát akár magyar célpontokra telepíti át bizonyos tevékenységeit, hogy rövidítse az ellátási láncait. Közben a Handelsblatt német lap ma azt írta: tengeri káosz van a világ nagy kikötőiben, mert sosem vesztegelt még a kikötők környékén ki-berakodásra várva annyi hajó, mint most, ez pedig a közéleti vitákat is afelé tereli, hogy gondolkodjanak a cégek a szállítási láncok átalakításáról.