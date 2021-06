Szeptemberben beszélhetnek az EKB döntéshozói az eszközvásárlás kivezetéséről

Olli Rehn, a finn jegybank elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Központi Banknak (EKB) a következő időszakban is támogató monetáris politikát folytat majd, és először szeptemberben beszélhetnek a koronavírus-válságban bevezetett eszközvásárlási programjuknak a kivezetéséről.

Az Európai Központi Banknak továbbra is erőteljesen ösztönöznie kell a gazdaságot, ugyanakkor „kellő időben”, esetleg szeptemberben megvitathatja a sürgősségi kötvényvásárlások leállítását - mondta kedden Olli Rehn, a finn jegybank vezetője. Az EKB a múlt héten úgy döntött, hogy fenntartja a kötvényvásárlások szintjét, és nem is tárgyalt programjának jövőbeli csökkentéséről.

Rehn úgy gondolja, hogy szeptemberben valószínűleg megvitatják majd a kötvényvásárlások visszavágást, azonban most még fontosabb, hogy támogassa a monetáris politika a gazdaságot. "Most elengedhetetlen, hogy biztosítsuk a kedvező finanszírozási feltételeket, ami azt jelenti, hogy folytatnunk kell a kötvényvásárlási program keretében végrehajtott jelentős vásárlásokat, amint arról a múlt héten megállapodtunk" - mondta Rehn. Hozzátette, hogy ez a program legalább jövő márciusig fog működni, amint arról az EKB korábban már döntött.

Az EKB legközelebb szeptember 9-én teszi közzé a gazdasági előrejelzéseket, és elemzők szerint ez a lehetséges első időpont, hogy megvitassák, miként csökkentse a jegybank a vásárlásokat. Ha a sürgősségi eszközvásárlás meg is szűnik majd – egy kivezetési periódusban, tehát nem azonnal –, az EKB még akkor is kedvező monetáris környezetet teremt a gazdaság számára.

Míg néhány döntéshozó arra figyelmeztetett, hogy az EKB nem figyel eléggé az emelkedő inflációóra, vagyis nem reagál időben a megemelkedő áremelkedési ütemre, Rehn azzal érvelt, hogy az idei áremelkedés átmeneti, ezért az EKB-nak erre nem kell reagálnia. Ez egyébként a döntéshozók és az elemzők többségének a véleménye is, hiszen a korai monetáris szigor visszavetné a gazdaság kilábalását, ami még most is nagyon törékeny, miközben nincs bizonyíték arra, hogy az infláció emelkedés az eurózónában tartós folyamat lenne; ráadásul az EKB 2%-os célját nem is veszélyezteti a pénzromlás üteme.

Címlapkép: Getty Images