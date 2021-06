Szinte minden Ronaldóék mellett szól – Egy vagyont kereshet, aki ma a magyar válogatottra tesz

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Kedd este Portugália ellen a magyar válogatott is megkezdi szereplését a futball Európa-bajnokságon, ráadásul hazai pályán Budapesten a Puskás Arénában. Az esélyek nem mellettünk szólnak, de ugyanígy volt öt éve is, amikor döntetlenre végeztünk a későbbi győztes portugálokkal. Aki most hasomló csodában bízik, az estére nagyot szakíthat a fogadóirodáknál, főleg ha a magyar gólszerzőket vagy a pontos eredményt is eltalálja.