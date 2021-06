Fontos korlátozást oldott fel Brüsszel: könnyebb lesz Amerikából Európába utazni

Az Európai Unió eltörölheti a koronavírus-járvány kitörésekor bevezetett beutazási korlátozásokat az Egyesült Államokkal szemben – döntöttek szerdán a tagállamok brüsszeli nagykövetei. Így könnyebb lesz beutazni az EU-ba, eddig ugyanis csak különös esetben engedélyezték azt.

Tavaly a járvány kitörésekor döntött az EU arról, hogy korlátozza a beutazást a világ több országából, csak a legszükségesebb, nélkülözhetetlen üzleti utak jelentettek kivételt. Így volt ez az USA esetében is, ezt a korlátozást oldják most fel, így a jövőben már nem kell indokolt ok ahhoz, hogy valaki Európába utazzon. Ez egyelőre csak ajánlás a tagállamok nagyköveteitől, de vélhetően hamarosan hivatalosan is elfogadják majd az országok.

Az USA mellett feloldják az eddigi szigort Albánia, Észak-Macedónia, Szerbia, Libanon, Tajvan, Makaó és Hongkong esetében is. A javaslat szerint azért minden biztonsági intézkedés nem szűnne meg: a turistáknak a jövőben is negatív tesztre lenne szükségük, hogy elkerüljék a kötelező karantént. Az majd a tagállamokon múlik, hogy egyenként hogyan ültetik a gyakorlatba az ajánlást. Néhány tagállam, például Görögország, Olaszország vagy Spanyolország már a mostani döntés előtt megnyitotta a beutazási lehetőséget az amerikai turistáknak.

Címlapkép: Shutterstock