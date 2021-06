Forró lehet az idei nyár az oltottaknak - Egekbe szökhet az óvszerek értékesítése

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Egekbe szökhet az óvszerek értékesítése, mivel igencsak forró nyaruk lehet az oltottaknak, hiszen gyakorinak számít a hedonizmus megélése olyan elszigeteltségi időszakok után, mint amilyet a járvány is teremtett - állítják a szakértők. Már most több milliárd dollárt tesz ki az óvszerpiac, amelynek bővülésére is számítanak, ám nemcsak ez fontos, hanem a társadalmi edukáció is, hiszen olyan fogamzásgátló eszközről beszélünk, amely a megfelelő használat mellett a nem kívánt terhességen túl a nemi betegségektől is képes megvédeni. Aktuális téma, hogy a tokiói olimpiai szervezők mintegy 150 ezer óvszert terveznek szétosztani a jövő havi játékokon, de azt javasolják a sportolóknak, hogy azokat ne az olimpiai faluban használják, inkább vigyék haza magukkal. Ugyanakkor mindez hátterében nem a járványügyi intézkedések, így a távolságtartás betartása áll, hanem egészen más okkal magyarázzák.