Kínai és Pfizer-védőoltásokra csaphatnak le a Magyarországra tartó vakcinaturisták

A kormány friss, vakcinákat érintő döntését ismertette szerdán Szijjártó Péter külügyminiszter. Ennek értelmében a külföldi, de a magyar határ mentén élő lakosokat Magyarországon is beolthatják, ezért megnéztük, milyen koronavírus elleni védőoltásra esélyesek a vakcinaturisták.

Szijjártó Péter külgazdasági miniszter a pozsonyi sajtótájékoztatóján több kormánydöntést is ismertetett. Ezek egyike, hogy a Magyarországgal határos megyékben, régiókban, tartományokban élő külföldiek, nemzetiségtől függetlenül Magyarországra jöhetnek beadatni az oltást.

Mindez tehát azt jelenti, hogy a határmenti turizmus hamarosan új elemmel bővül ki, a vakcinaturizmussal (ilyet láttunk egyébként Szerbiában is a tavasz folyamán).

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ adatai szerint jelenleg 4,986 millió adag vakcinával van több az országban, mint amennyit felhasználtak. Az ECDC adatbázisában az is megtalálható, hogy ez a "vakcinafelesleg" milyen bontásban áll rendelkezésre, vagyis a hazánkban elérhető 6 oltóanyagból mennyi van még felhasználatlanul. Korábbi cikkünkben arra is rámutattunk, hogy ha az oltakozási kedvben idehaza nem történik látványos fellendülés (nem is látható az egyelőre, hogy mitől javulna a helyzet) és a vakcinák beérkezése folyamatos lesz (ahogy az várható is), akkor a vakcinatartalékok tovább híznának, ez pedig felveti annak a kérdését, hogy meddig és hogyan tárolhatók az oltóanyagok.

Ezek alapján kijelenthető, hogy nagy eséllyel legfőképpen kínai vakcinát fog a határ mellett élő külföldiek rendelkezésére bocsátani Magyarország, most úgy tűnik, ebből van a legnagyobb "felesleg". A közel 5 millió fel nem használt vakcinaadagból 3,2 millió darab Kínából érkezett, további 733 ezer Pfizer és 536 ezer AstraZeneca áll még rendelkezésre.

Ezek után kérdés, hogy

melyik környező ország állampolgárai számára lesz vonzó egy olyan keleti vakcina felvétele, amit az európai gyógyszerügynökség még nem hagyott jóvá (a WHO a vészhelyzeti alkalmazását hagyta jóvá),

a vakcina felvételéről a külföldi állampolgár milyen igazolást vagy dokumentumot fog kapni (ezt hogyan kezeli majd az uniós oltási igazolás) és

hogy ez az igazolás és a beadott vakcina mennyiben lesz elfogadott a saját országában, illetve más európai országokban, ha utazásra kerülne sor.

Címlapkép: A kínai Sinopharm koronavírus elleni vakcinái a hűtőszekrényben a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház oltópontján Székesfehérváron 2021. június 2-án. Forrás: MTI/Vasvári Tamás