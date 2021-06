Morgan Stanley: 1 százalékra emelheti a kamatot kedden az MNB

In English

Jövő kedden 1%-ra emelheti az alapkamatot és az irányadó egyhetes betéti rátát is az MNB Monetáris Tanácsa – olvasható a Morgan Stanley friss elemzésében. Az amerikai bank szerint a következő időszakban az lehet a legnagyobb kockázat a forint szempontjából, ha a jegybank csalódást okoz a befektetőknek.

A piac hetek óta az MNB kamatemelésének mértékét várja, hiszen a Monetáris Tanács már májusban jelezte, hogy csak a szigorítás részletei kérdésesek. Az utóbbi hetekben pedig a jegybank több vezetője is egyértelművé tette, hogy június 22-én kamatemelési ciklus kezdődik.

Virág Barnabás MNB-alelnök a múlt héten arról beszélt, hogy effektív lesz a kamatemelés, vagyis az alapkamat és az irányadó egyhetes betéti ráta egy szintre hozása a legvalószínűbb. A Morgan Stanley szakértői szerint a 0,6%-os alapkamat 40, az egyhetes irányadó betéti kamat pedig 25 bázisponttal emelkedhet, így

1 százalékon lehet mindkettő.

A bank londoni szakemberei szeptemberre további 25 bázispontos kamatemelést várnak, mivel szerintük enyhül majd ugyan az inflációs nyomás, de továbbra is 3% felett marad. A magyar gazdaság kilátásait is javították, a korábbi 4,9% helyett 5,7%-os GDP-növekedést várnak 2021-ben. A jövő évi előrejelzést változatlanul hagyták 4,4%-on. Az infláció a szakértők szerint már júniusban csökkenni kezdhet a májusi 5,1%-ról, majd az igazi esés júliusban jöhet a kedvező bázishatások miatt. Ugyanakkor továbbra is felfelé mutató kockázatok vannak abban, hogy a kereslet-kínálati egyensúly felborulása vagy a vendéglátó szektor áremelései miatt újra a jegybanki célsáv fölé kúszhat a drágulási ütem.

