Micsoda?! Egymillió forintos fizetések röpködnek a Balatonnál

A várható turistarohamra készülve a balatoni munkaadók aránytalan összegekkel árazták be a vízparti állásokat, a pincérek, séfek körében hallani lehet egymillió körüli havi fizetésekről is – mondta a Magyar Nemzetnek Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.

A vendéglátóipar nem áll fel teljesen, de a belföldi esélyek nagyok jók, erős nyári forgalommal számolnak mindenütt – mondta Kovács László. Szavai szerint a legnagyobb gond továbbra is a munkaerőhiány: országosan a szükségesnél nagyjából húsz százalékkal kevesebben dolgoznak a különböző feladatkörökben.

A nagyobbrészt borravalóból élő rutinosabbak már tavasszal felmérték, hogy eddigi nyári fizetésüket a külföldi turisták híján nem biztos, hogy elérik Budapesten, ezért nyitottá váltak a vidéki ajánlatokra, ahonnan a fővárosban is toboroztak felszolgálókat, szakácsokat, kisegítő munkaerőt – vázolta. A várható turistarohamra a balatoni munkaadók aránytalan összegekkel árazták be a vízparti állásokat: a pincérek, séfek körében hallani lehet egymillió körüli havi fizetésekről is.

A magas fizetéseket kommentálva kiemelte, hogy nem egy üzletben – a megrendült anyagiak miatti előremenekülés jegyében – észszerűtlen kockázatokat vállalnak a cégvezetők.

Szerinte vannak olyan térségek, ahol a nyugati fizetések szintjére ugrott az itthon maradt munkavállalók pénze, miközben a határon túlról extra juttatásokkal és kedvező lakhatási körülményekkel csábítják el közülük a szakképzetteket.

