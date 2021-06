Nagy dolgot fontolgat északi szomszédunk - jelentőset léphet az oltások területén

Számos országban nemcsak vásárolható gyógyszertárban védőoltás, hanem azokat a patikusok be is adhatják. Ennek a példának a követését fontolgatja Szlovákia.

Jelenleg 36 védőoltást lehet beadni a gyógyszertárakban, többek között az influenza, a hepatitisz vagy a tetanusz ellen - tájékoztat a Paraméter.sk, amely cikke alapján a Szlovák Gyógyszerészkamara úgy véli, Szlovákiában is be lehetne vezetni ezt a lehetőséget.

Ugyanakkor egy tanfolyamot el kellene végezniük az érintett patikusoknak

annak érdekében, hogy elsajátítsanak minden szükséges tudnivalót a védőoltások beadásával kapcsolatban.

Egy szlovák epidemiológus, Zuzana Krištúfková szerint semmi akadálya, hogy a Szlovák Egészségügyi Egyetem certifikált kurzust indítson a gyógyszerészek beiskolázására. A szakértő rávilágított arra is, hogy ezzel a lépéssel

a gyógyszerészek tehermentesíteni tudnák a körzeti orvosokat,

és ezzel hozzájárulhatnának a társadalom egészségvédelméhez.

A patikusokat is érdekli az vakcinázás lehetősége: a gyógyszerészkamara belső felmérése szerint tízből hat gyógyszerész üdvözölné, ha az influenza elleni védőoltást a patikákban is beadhatnák. Sőt, a megkérdezett patikusok háromnegyede érdeklődést mutat a védőoltások témakörét érintő képzés iránt is.

Szlovákiában törvénymódosításra is szükség volna ahhoz, hogy a gyógyszertárakban is oltakozni lehessen - mutattak rá a cikkben, amelynek információi szerint a szóban forgó törvénytervezet egyelőre nincs készülőfélben, azonban az egészségügyi minisztérium jelezte, hogy nyitott az ötletre.

