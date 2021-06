Figyelmeztette az oltáselleneseket a professzor: meg fognak fertőződni, az idei nyár nem lesz olyan kedvező

Biztos, hogy az idei nyár járványtani szempontból nem lesz annyira kedvező, mint a tavalyi – kezdte Rusvai Miklós, amikor a nyári kilátásokról kérdeztük. Szerinte négy mérőszámot kell rendszeresen figyelni: a friss fertőzöttek számát, a kórházban ápoltak számát, a lélegeztetőgépen lévők számát és az elhunytak napi számát - közölte Rusvai.

Sajnos idén sokkal rosszabb járványügyi mutatókkal érkeztünk meg a nyárba, hiszen a tavaszi járványhullám messze-messze meghaladta a tavaly tavaszit. Ráadásul most már a járványügyi fegyelem is kevésbé érezteti a hatását. Tavaly az újszerűsége miatt jobban betartották az emberek a szabályokat, most már mindenki szabadulni igyekszik – sorolta aggályait Rusvai.

Mindenképpen mindenki oltassa be magát, főleg aki tökéletes szabadságot és viszonylagos nyugalmat akar. Aki védetté válik, annak van esélye, hogy ha meg is fertőződik, enyhe tünetekkel vészeli át a fertőzést. Annak, aki elvből vagy más okból nem akarja oltatni magát, csak azt tudom mondani: ő is meg fog fertőződni, de innentől csak saját magát hibáztathatja, és az ő esetében nem zárható ki a súlyosabb lefolyású betegség – hívta fel a figyelmet a virológus.

Címlapkép: Getty Images