Széleskörű gazdasági szankciókat jelentett be az EU Fehéroroszországgal szemben

MTI Cikk mentése Megosztás

Az Európai Unió Külügyi Tanácsa várhatóan további 78 fehérorosz emberre és nyolc szervezetre terjeszti ki a megszorító intézkedéseit, illetve előirányozza gazdasági intézkedések meghozatalát is Fehéroroszországgal szemben - közölte Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (fenti képünkön jobbra) Luxembourgban, a tagállamok külügyminisztereinek tanácskozását megelőzően hétfőn. Josep Borrell azt is közölte: a tanácskozáson részt vesz Szvjatlana Cihanouszkaja fehérorosz ellenzéki vezető is (fenti képünkön balra), akivel a külügyminiszterek átbeszélik a fehéroroszországi helyzetet. Közben az EU egy évvel meghosszabbította a Krím és Szevasztopol annektálása nyomán bevezetett szankciókat is.