Válság előtti szinten a magyarok optimizmusa

A GKI konjunktúraindexe az áprilisi, példátlanul nagy emelkedés után májusban és júniusban is tovább nőtt, de legutóbb már csak hibahatáron belül. Az index ezzel elérte tavaly év eleji, vagyis a járvány előtti szintjét. A GKI-nak az EU támogatásával készített felmérése szerint, noha az üzleti várakozások gyorsabban, már májusban visszanyerték korábbi optimizmusokat, most júniusban kissé pesszimistábbak lettek. A fogyasztói bizalmi index viszont júniusban is érezhetően tovább emelkedett, s ezzel csaknem elérte válság előtti értékét.