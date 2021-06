Közel tíz év után megtörtént: alapkamatot emelt az MNB!

In English

Az eddigi 0,6 százalékról 0,9%-ra emelte az alapkamatot az MNB Monetáris Tanácsa, ezzel közel tíz év után az első hasonló lépést láttuk. Hamarosan jön a döntés indoklása a közleményben, illetve sajtótájékoztatót is tart a jegybank vezetése. Mindezek mellett a friss GDP- és inflációs prognózis is megjelenik.

Borítékolható volt az MNB kamatemelése, hiszen a jegybank vezetői hetek óta ennek ágyaztak meg, több nyilatkozatban is bejelentették már, hogy szigorításon gondolkodnak. A kérdés csak az volt, mennyivel emelkedik a kamatszint, illetve hogyan alakul a monetáris politikai eszköztár jövője.

A jegybank egyelőre annyit közölt, hogy az alapkamat 0,9%-ra emelkedik, vélhetően ugyanerre a szintre emelik majd csütörtökön az irányadó egyhetes betéti rátát is, erről azonban most szokás szerint nem tettek még említést. Vélhetően a közleményben vagy a sajtótájékoztatón tisztázzák az irányadó kamat sorsát is.

Ha az egyhetes ráta is ugyanerre a szintre emelkedik, akkor az alapkamat 30 bázisponttal lesz magasabb, viszont az effektív monetáris kondíciók csak 15 bázisponttal szigorodnak.

A lépés nagyjából megfelel az előzetes elemzői várakozásoknak, a közgazdász elemzők előrejelzéseinek konszenzusa 0,9% volt, igaz, az árazások alapján a piac inkább 1%-os rátát várt a Monetáris Tanácstól. A döntésben meglepetés, hogy a kamatfolyosó két szélén nem módosított az MNB, az egynapos jegybanki betét kamata maradt mínusz 0,05%, míg az egynapos hitelé 1,85%.

További részletek hamarosan.

