Még tovább erősödtek a kamatemelési várakozások Magyarországon, órákon belül jön az első döntés

A ma délutáni MNB kamatdöntés előtt megnéztük, hogy mit áraznak most a pénzpiacok a következő hónapokra kamatemelés címén és azt tapasztaltuk, hogy még a múlt szerdán beárazott intenzív emelési várakozásokhoz képest is tovább erősödtek ezek a várakozások mostanra mintegy 6-8 bázisponttal.

Múlt szerdán egy alaposabb cikkben mutattuk be, hogy az akkori piaci környezetben mit áraztak a piacok az egyes futamidők átlagára a Budapesti Bankközi Kamatlábnál (BUBOR) és ezzel párhuzamosan mit áraztak a határidős piacon (FRA).

A ma délután 2-kor bejelentett kamatdöntés és 3-kor kezdődő online sajtótájékoztató előtt most azt látjuk, hogy a BUBOR-oknál csak 1-2 bázispontos további emelkedés van az 1, 3, 6 és 9 havi átlagos kamatokra tekintettel. A következő hónap átlagára most is 0,8%-os kamatot látunk, azaz legalább arra számít a piac, hogy a most 0,6%-on álló alapkamat és az egyhetes betéti ráta legalább ezen a 0,8%-os szinten „olvad össze”.

A következő 3 hónap átlagára múlt szerdán 0,93%-os, most 0,94%-os kamatot áraz a piac, a következő 6 havi átlag 1,07%, illetve 1,16% most, ezek rendre 1, illetve 2 bázisponttal magasabbak a múlt szerdai állapotnál. A tegnap óta picit emelkedő bankközi kamatláb árazásokra hatással lehetett Matolcsy György jegybankelnök tegnap déli cikke is, miszerint a 2022-es költségvetés szerinte nem az újraindítás, hanem az infláció költségvetése.

A BUBOR-ok mellett még érdekesebb az, amit az FRA-knál látunk a különböző futamidőkre. Múlt szerdán az 1 hónap múlva induló 3 hónapos (1X4) kamatláb árazás 1,09% volt, most 1,15% körül jár, a 3 hónap múlva induló 3 hónapos FRA pedig 1,37%-ról 1,43%-ra ugrott, a 6 hónap múlvai 3 hónapos pedig 1,64%-ról 1,72%-ra.

Ez azt jelenti, hogy ha az MNB a mai emelés után (amellyel legalább 0,8%-ra emeli a kamatokat) csak 3 hónap múlva emel újra, akkor

a piac mostani árazása szerint szeptemberben további nagyjából 50 bázispontos emelés hajt végre.

Fél év múlva pedig az árazás szerint ahhoz képest is további mintegy 25 bázispontos kamatemelést hajt végre. Ez tehát a mostani kiinduló állapot, és ezeket az árazásokat változtathatja majd meg az az üzenet, amit a piacnak küld ma délután az MNB.

