Nem erősödtek tovább a kamatemelési várakozások az MNB döntése után

A jelek szerint a határidős kamatpiaci szereplőket nem érték váratlanul az MNB ma délutáni kamatdöntésekor elhangzott üzenetek (pl. akár havonta is lehet szigorítás), ugyanis ránézve a határidős kamatláb-megállapodások jegyzéseire, egyik releváns futamidőnél sem látunk néhány bázispontnál nagyobb változást valamely irányba.

A Refinitiv adatbázisban most az 1 hónap múlvai 3 hónapos FRA jegyzések középértéke 1,165% körül mozog (délelőtt 1,18%-nál volt), a 3 hónap múlvai 3 hónapos FRA most 1,44%-nál jár (délelőtt 1,46% volt). A 6 hónap múlvai 3 hónapos jegyzés most 1,79% körül jár (délelőtt 1,75% volt), a 9 hónap múlva induló 3 hónapos kamat pedig 1,92% körül (délelőtt 1,93% volt). A délelőtti állapotról cikkünk:

Az árazások egyúttal azt is jelzik, hogy a most 0,9%-ra emelt alapkamat (és egyhetes ráta)

a várakozások szerint 1 hónapos távon kb. 25 bázisponttal, 3 hónapos távon 50 bázispont körüli mértékben, 6 hónapos távon 90 bázisponttal, 9 hónapos távon pedig nagyjából 100 bázisponttal emelkedhet.

