Egyértelműbb címkézéssel lépne fel az EU az élelmiszerpazarlás ellen

Nyilvános és célzott konzultációkkal hatásvizsgálatot indított az Európai Bizottság azért, hogy minden szereplő számára érthető és használható legyen a dátummegjelölés, amely iránytűként szolgál az élelmiszer-vásárlás során.

Az Európában keletkező 88 millió tonnányi élelmiszerhulladék 10 százaléka amiatt keletkezhet, hogy sok vásárló tévúton járhat amikor az élelmiszer-vásárlás során a termékeken szereplő dátumokat, a fogyasztóknak kevesebb mint fele érti azt, hogy mi is a különbség a "felhasználható", "a lejárati idő" és a "minőség megőrzési idő" jelölések között. Ezért, azaz az élelmiszerpazarlás mérséklése érdekében új dátummegjelölési szabályokat fontolgat az Európai Bizottság Farm to Fork stratégiája, amelynek célja is, hogy

2022 végéig új, harmonizált szabályokat mutasson be a dátumjelölésről.

A bizottság az ügyben tudományos tanácsot kért Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságtól. Ezzel párhuzamosan az EU Egészségügyi Főigazgatósága fogyasztói kutatást végez arról, hogy a fogyasztók hogyan értelmezik a dátumjelölést - derült ki az Euronews riportjából.

Az élelmiszerek csomagolásán található dátum iránytűként szolgál: a fogyaszthatósági idő kifejezést a szektor annak jelölésére használja, ameddig az előállító garantálni tudja a termék elfogyasztásának a biztonságát. Ezt követően a legtöbb étel a fogyasztáshatósági dátum után is alkalmas fogyasztásra, azonban a felhasználás ezután csak a fogyasztó saját felelősségével történik. Érdemes megjegyezni, hogy a kifejezést a gyorsan romló élelmiszerek esetében alkalmazzák - például a húsáru, tejtermék, a tojás -, hiszen ezen ételek elfogyasztása a megadott dátum után már nem garantáltan biztonságos.

Ezzel szemben a minőség megőrzési időt olyan élelmiszerek tüntetik fel, amelyek a jelzett dátum után minőségükből, élvezeti értékükből veszíthetnek (például a konzervek, kekszek, vagy a fűszerek), illetve gyártói garanciával már nem rendelkeznek.

Címlapkép forrása: Getty Images