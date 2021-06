Évtizedes csúcsra ugrott a német gazdaság pezsgése, ami az inflációs nyomást is fokozza

A koronavírus miatti korlátozó intézkedések jelentős részének feloldása ugrásszerűen javította a német szolgáltató-szektor gazdasági aktivitását, és ez, illetve a feldolgozóipar beszerzésimenedzser-indexének (bmi) további emelkedése együtt oda vezetett, hogy váratlanul 10 éves csúcsra ugrott a német kompozit bmi. Ezzel párhuzamosan az ellátási láncokbeli zavarok és árnyomás oda vezetett, hogy rekordra ugrott a bekerülési és kínálati árakat mérő index a friss felmérésben. A francia bmi közben a vártnál jóval gyengébbre sikerült, mert bár a szolgáltató szektor ott is élénkült, de a feldolgozóipar aktivitása fékezett. A vártnál jobb német bmi-nek lényeges szerepe volt abban, hogy az eurózóna kompozit mutató is szintén a várt felett alakult és egyúttal 15 éve a legmagasabb szintre kapaszkodott.

Európa legnagyobb gazdasága, a német, kifejezetten nagy lendülettel fordul rá a harmadik negyedévre, mert a ma közzétett előzetes júniusi bmi-k nagyon jól sikerültek. A szolgáltatói bmi 52,8 -ről 58,1 pontra ugrott, mert a korlátozások megszűnésével a szektorban jelentősen nőtt az optimizmus. A feldolgozóipari bmi pedig ezzel párhuzamosan 64,4-ről 64,9 pontra tovább emelkedett és ezek együtt oda vezettek, hogy

a kompozit német bmi 10 éves csúcsra, 56,2-ről 60,4 pontra ugrott, noha a Reuters elemzői konszenzusa 57,5 pontra emelkedést valószínűsített.

Lényeges az IHS Markit felmérésből az is, hogy a bekerülési és kínálati árak alakulásával kapcsolatos index is új csúcsra emelkedett, így ez is rámutat arra, hogy a korlátozások feloldása és a szállítási láncokbeli kihívások a nagy pezsgéssel együtt erős inflációs nyomás felé mutatnak.

Az előzetes francia bmi mindkét alindexe elmaradt a várttól: a feldolgozóipari bmi 59,4-ről 58,6 pontra süllyedt, míg a piaci várakozás 59 pontra ereszkedést valószínűsített. A szolgáltatói bmi ott is emelkedett a korlátozások nagy részének feloldásával párhuzamosan: 56,6-ról 57,4 pontra nőtt, míg a várakozás 59,4 pont volt.

A német és francia bmi adatok közül nyilván előbbi kedvező teljesítményének nagy szerepe volt abban, hogy az IHS Markit kompozit eurózóna bmi (57,1 pontról 59,2 pontra) is a várt (58,8 pont) felett alakult és egyúttal 15 éves csúcsra kapaszkodott.

A szolgáltatói bmi 55,2-pontról 58 pontra ugrott, ami bő 3 éves csúcsot jelent, a feldolgozóipari pedig 63,1 pontra, rekordmagasra emelkedett. A felmérés egyéb részindexei (új vállalkozások kilátásai, kibocsátási volumen) szintén a gazdaság pörgésére utal, illetve a nyersanyagok felőli durva áremelkedés rekordmagasra ugrasztotta az eurózóna szintjén is a bekerülési árak indexét (88 pont).

