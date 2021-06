Leváltották a NAV vezetőjét

Varga Mihály pénzügyminiszter egy Facebook-bejegyzésben köszönte meg Sors László munkáját, aki 3 évig vezette a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt. Később megjött a Pénzügyminisztérium vezetőváltással kapcsolatos közleménye is. Ezek szerint nagy dolgokra készül a kormány a hivatallal.

Az új célok megvalósításával Vágujhelyi Ferencet bíztam meg, aki júliustól vezeti majd az adóhivatalt - közölte a tárcavezető.

"Vezetése alatt uniós szinten is példaértékű újításokat vezetett be az adóhivatal. Idén már 5,5 millió ember helyett készítették el az szja-bevallást, a gazdaság fehéredésében megelőztük Németországot és Ausztriát is, erősödött a szolgáltató és ügyfélbarát működés. A vírusválság megerősítette a digitális átállás fontosságát, ezért

tovább kell gyorsítani az adóhivatal informatikai fejlesztését

- írta Varga Mihály.

A PM a közleményében kitért arra, hogy "a NAV az egyik legjobban működő hivatal Magyarországon, nincs még egy olyan szervezet, amely ennyi feladatot látna el eredményesen". "Mintegy 1200 különféle ügy tartozik a NAV hatáskörébe, ami nemzetközi összehasonlításban is egyedülálló" - ismertette a közlemény szerint Varga Mihály kiemelve, hogy a folyamatosan csökkenő adók mellett is az adóhivatal biztosítja a költségvetési bevételek 94 százalékát.

Varga Mihály hangsúlyozta: a gazdaság újraindítása csak a versenyképesség növelésével lehet sikeres, ennek egyik legfontosabb sarokköve a vállalkozások informatikai fejlettségének erősítése. A gazdaság digitalizálásában az adóhivatalnak kulcsszerepet szán a kormány, ehhez új célok mentén kell tovább fejleszteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt. A pénzügyminiszter kiemelte: Vágujhelyi Ferenc korábban már dolgozott a hivatalnál informatikai elnökhelyetteseként, legutóbb pedig a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács vezetőjének tisztségét töltötte be, ahol szintén az infokommunikációs szektor fejlesztéséért dolgozott.

Címlapkép: Varga Mihály pénzügyminiszter (j) és Sors László, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV) vezető államtitkár a NAV 2018. évi évértékelő értekezletén a NAV Informatikai Intézet XIV. kerületi Hungária körúti székházában 2019. február 7-én. Forrás: MTI/Mónus Márton