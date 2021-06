EU-csúcs: nem jött be Merkelék oroszbarát húzása, további gazdasági szankciók jöhetnek

Portfolio MTI Cikk mentése Megosztás

Az orosz elnök felé tett gesztus helyett egy keményvonalas szöveget fogadtak el az éjjel az uniós állam- és kormányfők, azaz gyakorlatilag lesöpörték az asztalról azt az EU-csúcs elé időzített váratlan Merkel-Macron kezdezményezést, hogy Joe Biden példájára az uniós vezetőknek is le kellene ülnie Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A szöveg arra szólít fel, hogy hagyjon fel Oroszország az EU-tagokat érő különféle bomlasztó tevékenységivel és akkor majd normalizálódhatnak a kapcsolatok, de közben arra is megbízást adott az Európai Tanács, hogy kezdjenek kidolgozni további gazdasági szankciókat is Oroszország ellen. A török, fehérorosz és számos egyéb ügyben is megtárgyalták az álláspontjukat az állam- és kormányfők, így például a minap elfogadott "melegtörvény" kapcsán kemény kritikákat kapott Orbán Viktor kormányfő.