Koronavírus: Izraelben a delta variánssal fertőzöttek fele már beoltott

Izraelben az új koronavírusos esetek fele már korábban kapott védőoltást. A meglepő szám újabb bizonyítéka lehet annak, hogy a delta (indiai) variáns ellen kevésbé hatékonyak a vakcinák. Az adatokban azonban még sok bizonytalanság van, ráadásul van egy jó hír: a védőoltást kapottak tünetei enyhébbek, vagyis a súlyos betegségtől még mindig erősen véd a vakcina.

Az új esetek 40-50%-a a már beoltottak közül kerül ki - nyilatkozta Chezy Levy, Izrael egészségügyi minisztériumának főigazgatója. A bejelentés igazolni látszik azokat az aggodalmakat, melyek szerint a delta vírusvariáns képes terjedni a már nagyrészt beoltott közösségekben is. Ennek legfőbb kockázata, hogy így a még nem védettekhez is eljuthat a vírus, akár magas átoltottsági szint mellett is. Ugyanakkor a jelenség még több vizsgálatot igényel, a bejelentésből ugyanis számos dolog nem derül ki.

Az adat feltehetően még csak becslés, legalábbis az egészségügyi minisztérium vizsgálata még tart.

Nem teljesen világos, hogy a megfertőződött oltottak mind teljes védettséget szereztek-e már.

Úgy tűnik, hogy azok, akik oltottan fertőződtek meg, enyhébb tüneteket mutatnak, vagyis valószínű, hogy a betegség súlyosabb lefolyásától véd a vakcina.

Izraelben az esetek mintegy 70%-áért felelős a delta variáns. Fontos azonban látni azt is, hogy a járvány igen enyhe jelenleg az országban, és lazító lépésekre van lehetőség, ép a múlt héten törölték el a maszkhasználati kötelezettséget.

Ugyanakkor közel három hét után a 20 alatti napi esetszámok tegnap 200 fölé ugrottak, tehát valamelyest gyorsul a terjedés.

(Business Insider)

