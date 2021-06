Stagnált a lakossági fogyasztás, de ugrottak az árak Amerikában

A várt 0,4%-os emelkedés helyett stagnáltak májusban a lakossági személyes kiadások, és a várt 0,6% helyett „csak” 0,5%-kal emelkedtek havi szinten a volatilis elemektől megtisztított fogyasztói árak – közölte az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma pénteken. Ez látszólag megnyugtató, de valójában továbbra is intenzív fogyasztói inflációról beszélhetünk havi alapon fél százalékos, éves szinten pedig 3,4%-os emelkedés mellett.

A tárca adatközlésének lényege:

Bizonyos termékekből az áruhiány, illetve az akadozó szállítási láncok is hozzájárultak ahhoz, hogy májusban havi alapon stagnált a lakossági személyes kiadások volumene az Egyesült Államokban (áprilisban 0,9%-os, márciusban 5%-os növekedés volt a koronavírus-járvány miatti korlátozások enyhítésének hatására)

A személyes kiadások árindexe ezzel párhuzamosan 0,4%-kal emelkedett, a volatilis élelmiszer- és energiaárak nélküli magindex 0,5%-os emelkedést mutatott (a Reuters konszenzus 0,6% volt).

Éves szinten a személyes kiadások árindexe 3,9%-ra ugrott az áprilisi 3,6%-ról, a magárindex pedig 3,4%-ra az áprilisi 3,1%-ról. Utóbbi kapcsán a piaci konszenzus szintén 3,4%-ra emelkedést valószínűsített.

A Fed által is kedvelt és fokozott figyelemmel követetett legutóbbi mutató (éves magárindex) lényegében egyre erősödő inflációs nyomást jelez és a Fed által rugalmasan kezelt 2%-os inflációs célnak lassan a duplájánál járunk ebben a mutatóban. Ez bár aggodalomra is okot adhat, de közben mivel a piaci konszenzusnak megfelelő emelkedést jelent, így a dollár lényegében nem reagált az adatra: 1,1950 körül ragadt az euróval szemben.

A friss adat mindenesetre élénken tarthatja azokat a vitákat, hogy valójában lesz-e tartós inflációs nyomás a járvány utáni feloldások, illetve a szállítási láncokbeli súrlódások együttes hatásaként, vagy ez csak átmeneti jelenség. Ennek a vitának az alakulása, kimenetele mozgatja a Fed és a többi jegybank döntéseit is a következő hónapokban. A Fed a legutóbbi kamatdöntésekor azt jelezte, hogy néhány hónapon belül már elkezdheti majd a havi 120 milliárd dolláros eszközvásárlási programjának leépítését és majd 2023 körül kamatot is emelhet, de ez előbbre is jöhet, ha tartósabb inflációs nyomással szembesül az ország.

