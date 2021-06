Viszlát, védettségi igazolvány! Elszáll a vendégek haragja, robbanásszerű növekedést hoz a kormány új döntése

Mindössze két héttel ezelőtt jelentette Orbán Viktor miniszterelnök egy személyesen tartott kormányinfón, elveszik azoktól a védettségi igazolványt, akik nem veszik fel a második koronavírus elleni oltást. Ma délelőtt viszont már Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt közölte , hogy 5,5 millió beoltottnál jelentős könnyítések jönnek a járványügyi védelmi intézkedésekben. Nemcsak a kötelező maszkhasználat szűnik meg, hanem a védettségi igazolvány sem lesz kötelező a hotelekben, az éttermekben, a strandokon és a fürdőkben. Csak az úgynevezett tömegrendezvények látogatását kötik továbbra is a védettségi igazolvány meglétéhez. A szállodákat és az éttermeket üzemeltető vállalkozók üdvözölték a döntést és ugrásszerű keresletnövekedésre számítanak. A magyar védettségis szabály miatt már azzal is versenyeznie kellett a hazai turisztikai szektornak, hogy külföldre sokszor könnyebb volt elmenni nyaralni, mint belföldre. Ez a helyzet most megoldódik.

Nem kell maszk, igazolvány

Amint elérte Magyarország az 5,5 millió beoltottat, számos járványügyi enyhítés lép életbe. Bár korábban egyértelműen az oltások felpörgetését szerette volna elérni a kormány, és legalább 6 millió fölé vinni a beoltottak számát, úgy tűnik, hogy a nyári szezon kellős közepén elengedték a kérdést. Csak a sportrendezvényeken, a koncerteken, a fesztiválokon és az éjszakai, zenés szórakozóhelyeken lesz továbbra is kötelező a védettségi igazolvány. A maszkhasználat egyelőre az egészségügyben marad, az viszont nem egészen világos, hogy például a be nem oltott szállodai vagy éttermi dolgozóknak marad-e a maszkviselési előírás.

A védettségi igazolvány kötelezettség részleges eltörlése mellett július 1-től jön az EU-s zöld útlevél, amivel beindulhat a nemzetközi turizmus is, legalábbis az Európai Unión belül a beoltottak és a betegségen átesettek számára. A kormányinfón kérdésre válaszolva elhangzott, hogy tartanak attól, hogy a koronavírus delta variánsa nehéz helyzetet okozhat Magyarországon is, az oltatlanok számára, de leginkább a beoltatlanok számára.

Robbanásszerű keresletnövekedés

„Az elmúlt 3 hét oltási adatai már egyértelműen azt jelzik, hogy lelassult az oltás növekedése Magyarországon. Aki be akarta oltatni magát idehaza, az jórészt már megtette, a többi ember pedig nagy valószínűséggel nem hajlandó erre” – mondta el gondolatait a Portfolio kérdésére Baldauf Csaba, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke. Szerinte

már azzal is versenyeznie kellett a hazai turisztikai szektornak, hogy külföldre sokszor könnyebb volt elmenni nyaralni, mint belföldre.

Az elmúlt időszakban is volt számtalan foglaláslemondásunk július-augusztusra, mert az egyik vagy a másik családtag még nem volt beoltva, vagy nem volt védettségi igazolványa – magyarázta Baldauf Csaba.

A hoteltulajdonosok szerint egyértelműen jó döntés született kormányzati részről a lazítással, mert ugrásszerűen nő a kereslet.

Baldauf Csaba arról számolt be, hogy a Hévíz melletti szállodájukban már elérték a 90 százalékos foglaltsági arányt, júliusra pedig majd teltház várható náluk. Az emberekben utazás és pihenés iránti vágya érzékelhetően megnőtt az elmúlt hetekben.

„Van arról tudomásunk, hogy a hévízi szállodák osztrák törzsvendégei gyakorlatilag csak a határnyitásra vártak. A klasszikus fürdővárosok hoteljeiben pedig újra nagy számban jelenhetnek meg majd a német és a svájci turisták is. Nagy segítség, hogy az 5,5 millió oltás után korlátozás nélkül jöhetnek a Schengen-övezet állampolgárai” – sorolta a kormányzati enyhítés pozitív hozadékait a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke. Baldauf Csaba azt is megemlítette, hogy júliustól számos charterjárat beindulása várható például Spanyolországba, és a low-cost légitársaságok egyre több új járatot indítanak el.

Ez pedig a magyar szállodák számára is több turistát jelenthet majd. Ez még a budapesti szállodáknak is némi gyógyírt hozhat az eddig pangó forgalmukra.

Információink szerint egyébként a magyar kormány más országokkal kötött kétoldalú megállapodásainak eddigi nyertesei a sárvári és bükki szállodák, ahol egyre több a cseh és a szlovák vendég. Jól jöhet még a budapesti szállodáknak az is, hogy vasárnap a Puskás Arénában Hollandia–Csehország nyolcaddöntőt rendeznek a Futball Európa Bajnokságon. Ebből a két országból többszáz, de akár többezer turista is érkezhet. A gyenge oroszországi oltási kampány miatt viszont valószínűleg idén kevés orosz turista érkezhet. Izraeli turista pedig azért lesz kevés, mert az ország világelső átoltottsága ellenére őket a kormány arra kérte, hogy idén lehetőleg ne nyaraljanak külföldön.

Fellélegzés az éttermekben

Az étteremtulajdonosok is fellélegeztek. Az elmúlt időszakban ugyanis főleg a családos vendégeknél tapasztalták azt, hogy egyik vagy másik családtag nem oltotta be magát, emiatt végül pedig nem ültek be az étterembe. Nehézséget okozott sokszor annak megértetetése is, hogy védettségi igazolvány nélkül a teraszokra be lehetet ülni, viszont az étterem belső részei tabunak számítottak ezeknek az embereknek a számára.

Képzeljük el azt a szituációt, hogy egy balatoni étterem teraszán leülnek a be nem oltott vendégek, majd hirtelen jön a vihar, és nem engedhetjük be őket az épület belsejébe

– vázolta az előforduló furcsa szituációkat Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke. Ő azt mondta, hogy az éttermes vállalkozók nevében egyértelműen üdvözli a döntést, mert megszűnnek majd a kényes szituációk. Ilyen volt például az is, hogy az esküvőkön való részvételt a be nem oltottak számára is engedélyezték, de a többi vendégtől el kellett különíteni őket.

Egyértelműen arra számítunk, hogy a védettségi igazolvány kötelező elkérésének megszűntetése jó hatással lesz majd nálunk is a keresletre

– fűzött az új helyzethez további reményeket Kovács László. A vendéglátósok szerint racionális döntés született, és bíznak abban, hogy a kormány járványügyi tanácsadói és szakemberei alaposan átgondolták a kérdést.

Azt a szállodai és az éttermes vállalkozók is jelezték, hogy a magyar és az ezzel együtt járó európai nyitás jótékony hatásai ellenére tartanak a koronavírus-járvány őszi berobbanásától.

Ezért fontosnak nevezték, hogy a kormány továbbra is pozitív kampányt folytasson amellett, hogy lehetőleg minél többen oltassák be magukat. Főleg a fiatalokkal kapcsolatban szeretnének egy ilyen akciót, mert általában ők mennek bulikba, fesztiválokra. Ahogy a szállodai szövetség alelnöke fogalmazott, egy újabb országos zárlatot valószínűleg sok vállalkozó már nem élne túl.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 06. 24. Védettségi igazolvány: Megszólalt a virológus professzor a legújabb magyarországi lazításokról

Címlapkép: Getty Images