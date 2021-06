Olyan válságba került Nagy-Britannia, hogy kifogyhatnak az élelmiszerből

Komoly hiányosságokkal szembesülhet Nagy-Britannia idén nyáron a szupermarketek polcain, sőt az ellátási láncok összeomlása sem elképzelhetetlen a több tízezres kamionsofőr hiány miatt, amely a koronavírus-járvány és a Brexit hatásai miatt alakult ki.

A szektor június 23-án Boris Johnson miniszterelnököt levélben szólította fel arra, hogy avatkozzon be az iparág működésébe azzal, hogy lehetővé teszi az európai munkaerőhöz való hozzáférést azáltal, hogy ideiglenes munkavállalói vízumot vezet be a nehéz tehergépjárművet vezetők számára, és hozzáadja őket a "hiányszakmák listájához" - számolt be a hírről a Reuters.

A kormányszóvivő felhívta a figyelmet az ország új, Brexit utáni bevándorlási rendszerére, amellyel arra is utalt, hogy az iparágnak inkább helyi munkavállalókat kellene alkalmaznia.

Nagy-Britannia olyan szupermarketei kerülhetnek bajba, mint például a Tesco, a Sainsbury's, az Asda és az Morrisons, amelyek a járművezetők és raktári dolgozók seregére támaszkodnak, hogy azok friss termékeket szállítsanak be Európa területéről az országukba.

A BREXIT ELŐTT RENDKÍVÜL HANGOSAK VOLTAK A KAMIONSOFŐRÖK, AKIK NEM AKARTÁK VÁLLALNI A HATÁRELLENŐRZÉSEKET. A VILÁGJÁRVÁNY SÚLYOSBÍTOTTA A PROBLÉMÁT, MIUTÁN SOK NAGY-BRITANNIÁBAN ÉLŐ EURÓPAI SOFŐR VISSZATÉRT SZÁRMAZÁSI ORSZÁGÁBA.

A levél szerint a kormány beavatkozása most az egyetlen módja annak, hogy elhárítsák azt, hogy példátlan és kritikus problémák alakuljanak ki az ellátási láncokkal. Már csak azért is, mert a nyári szünet, a meleg időjárás és a nagyobb sportesemények által létrehozott ételek és italok iránti kereslet megugrása súlyosbítaná a problémát.

Ráadásul a karácsonyi készülődés is megütné az iparágat.

