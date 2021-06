Elszálltak a nyersanyagárak, kilőttek az élelmiszerárak - Szuperciklusról beszél az MNB

A koronavírus-járvány első, akut szakasza után az árak nagy mértékű emelkedése volt megfigyelhető a nyersanyagok széles körénél. Az árak emelkedésében egyszerre játszott szerepet az újranyitással koncentráltan megjelenő kereslet, valamint a kínálati szűkösség, mivel a pandémia miatt leálló termelés csak nehezen tud újraindulni és bővülni - írja friss inflációs jelentésében az MNB.

Néhány termék esetében kiemelten nagy volt az áremelkedés. Az olajtermékek árai elsősorban a közlekedés és turizmus leállása miatt estek be a pandémia elején, amelyet 150-250 százalékos emelkedés követett 2020 április elejétől. Az acélárak szintén 200 százalék fölötti emelkedésében geopolitikai feszültségek (pl.: USA által korábban kivetett vámok hatása, az ausztrál-kínai gazdaságdiplomáciai kapcsolatok romlása), míg a sertéshús árak közel 150 százalékos növekedésében a korábbi sertéspestis járvány is közrejátszott - írja az MNB.

Ugyanakkor még a mérsékeltebb áremelkedést mutató nyersanyagok is 15-20 százalékkal növekedtek.

A nyersanyagok termékköreit vizsgálva a legnagyobb áremelkedés az ipari fémek esetében történt, amit a gazdaságok újranyitása mellett a gazdaságok „zöldülése” is erősített. A „zöld infrastruktúra” fejlesztése várhatóan a szél- és napenergia irányába fogja eltolni az energiatermelést, ami jelentős acél, alumínium és réz igényt fog előidézni. Ezzel párhuzamosan az autóipar az elektromos autók gyártásának irányába fog elmozdulni, ami a nikkel, a kobalt és a lítium iránti keresletet növelheti meg leginkább. A fémpiacok feszességét tovább növeli, hogy a lelőhelyek jellemzően földrajzilag koncentráltan helyezkednek el, így a geopolitikai kockázatok további bizonytalanságot vihetnek a kínálati alkalmazkodásba. Egyes országok ugyanis olyan intézkedéseket hozhatnak, amivel megváltoztathatják a globális keresleti-kínálati viszonyokat (pl.: export korlátozások, vámok kivetése).

Az élelmiszeripari alapanyagok árai kisebb mértékben, de szintén emelkedtek, amiben főként a pandémia során bevezetett korlátozások játszottak szerepet, hiszen a betakarító vendégmunkások mozgásának korlátozása, illetve egyes országok készletfelhalmozása árfelhajtó hatású volt. Emellett a kedvezőtlen időjárási körülmények következtében a termések is károkat szenvedtek. A mezőgazdasági termékek árainak emelkedése ugyanakkor az inflációban is megjelenik.

A pénzügyi piaci pozíciófelvételek is növelték a nyersanyagárakat. Az amerikai határidős piacokon a vételi oldal erősödése volt tapasztalható a befektetők pozícionáltságában több kiemelt nyersanyag tekintetében is. Látványosan változott a nettó pozícionáltság a réz és kukorica termékek esetében, ahol 2020 közepén még a short pozíciók domináltak, de mostanra nettó értelemben vételivé vált a – jellemzően spekulatív céllal pozíciót felvevő piaci szereplők – pozícionáltsága. Ugyanakkor más termékeknél is a vételi pozíciók erősödése volt megfigyelhető. A sertéshús határidős piacán a nettó long nyitott kontraktusok száma 20 ezerről 120 ezer közelébe emelkedett, a WTI esetében pedig 100 ezerről 400 ezerre. A kávé és a gáz piacán az elmúlt hónapokban már szintén a vételi pozíciók vannak többségben. A nyersanyag ETF-ekbe szintén jelentős forrásbeáramlás történt az elmúlt évben, mintegy nettó 10 milliárd dollár értékben. A befektetők főként a nyersanyagok széles körét tartalmazó alapokat keresték, de az ipari fémekre fókuszáló ETF-ekbe is az állomány 46 százaléka áramlott.

Az olajárakra és az ezekre vonatkozó elemzői várakozásokra jelentős hatással voltak a járvánnyal és a bevezetett korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos fejlemények.

A Reuters által május végén megkérdezett elemzők hordónként átlagosan 64,8 dolláros árat várnak 2021-ben a Brent típusú nyersolajra, ami a 2020-as éves átlagos olajárnál (43,2 dollár) jóval magasabb. Az elemzők többsége előretekintve sem számol érdemi korrekcióval, mivel a 2021-es éves átlagos olajárra vonatkozó legfrissebb elemzői konszenzus az év első öt hónapjában tapasztalt átlagos árnál (63,5 dollár) is magasabb. Az olajárak nagymértékű emelkedése a hazai üzemanyagárakba és ezzel a szállítási költségekbe is beépülve jelentős emelkedést okozhat az inflációban. Bár a következő évekre vonatkozó elemzői várakozások is felfelé módosultak, a 2021- es olajárakhoz képest már nem várnak további olajáremelkedést. Még hosszabb távon pedig 2025-ig éves átlagban 65 dollár alatti olajárra számítanak, ami mögött az olajpiaci egyensúly helyreállására vonatkozó várakozás állhat - írja az MNB.

A nyersanyagárak emelkedése az alapanyagköltségek növekedésén keresztül, míg az olajárak az üzemanyagárakon és a szállítási költségeken keresztül inflációt emelő hatásúak, így növelik az inflációs kockázatokat.

Amennyiben pedig egy újabb nyersanyagpiaci szuperciklus alakulna ki, az hosszú távon is globális inflációs nyomást generálhat.

