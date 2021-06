Világválogatott – Magyarország: 15-9

Magyarország belesodródni látszik egy nemzetközi konfliktusba a vállalati adóztatás ügyében. Az USA minimálisan 15%-os globális vállalati adó-javaslatát a legfejlettebb gazdaságokat tömörítő G-7-ek támogatják, és nagyon valószínű, hogy világ GDP 90%-át előállító G-20-ak is mögé fognak állni. Alig van olyan ország, ahol ez a tervezet problémát jelenthet, de Magyarország a maga 9%-os adókulcsával ezek közé tartozik. Megéri belemenni a konfliktusba vagy jobb a kompromisszum?

Adót senki sem szeret fizetni, és aki el tudja kerülni az adófizetést, az rendszerint ezt meg is teszi. Egy jó adórendszerhez persze hozzátartozik, hogy nem ad lehetőséget az adóelkerülési praktikákra. A multicégek, vagyis a globális térben működő nagyvállalatok egyike-másika mégis arcpirítóan minimális adóbefizetésről hírhedt – közöttük több olyan technológiai cég is van, amelyik a pandémia alatt növelni tudta a profitját. Ők az egyes országok adórendszere közötti különbségeket használják ki, és élnek az adóparadicsomok nyújtotta lehetőségekkel.

Mind a kereslet, mind a kínálat adott tehát az adóelkerülésre. Most azonban betelt a pohár.

A közvélemény támogatása mellett a politikusok igyekeznek korlátozni az országok közötti adóversenyt, és rávenni a vállalatokat a fair adózásra. A magyar lakosság többsége is támogatja, hogy a multik több adót fizessenek. Erről egyelőre azonban mást gondol a kormány. Nézzük meg hát az érveket.

Az adózás nemzeti hatáskörbe tartozik - az adóbevételek biztosítják az állam működési költségeinek a zömét. Egy ország adórendszerének jellemzőiből rengeteg minden kiderül annak társadalmi, gazdasági és politikai viszonyairól. A magas GDP-arányos adóelvonás - rendszerint magas adókulcsokkal - általában magas színvonalú és kiterjedt jóléti állami szolgáltatások finanszírozását szolgálja szemben például azokkal az országokkal, ahol az alacsony adóbefizetések mellett az állam szerepe is minimális. Tehát az adóelvonás mértéke és az állami feladatellátás között többnyire szoros a kapcsolat. Természetesen elég nagy különbségek vannak az egyes országok között. Ha csak a legfejlettebb országokat tömörítő OECD tagjait nézzük, azt találjuk, hogy az adóelvonás a GDP arányában átlagosan 33,8% (2019-es adat).

A legtöbb adót Dánia, Franciaország, Svédország, Belgium, Finnország és Ausztria veti ki (43-46% között).

A legalacsonyabb az adóelvonás az OECD országok közül USA-ban, Törökországban, Mexikóban, Írországban, és Kolumbiában (16-24% között).

Magyarország a középmezőnyben van a többi V-4 országgal együtt (35-36% körül).

Az adót fizető fél szempontjából persze az adó egy szükséges rossz. Az adóval megcsonkított pénzünkből kevesebbet tudunk fogyasztani, kevesebbet beruházni, kevesebbet megtakarítani. Kulcskérdés, hogy milyen tevékenység után, kinek és mennyi adót kell befizetni. Vannak a gazdasági teljesítményt kevésbé, illetve jobban torzító adónemek, illetve adóztatási technikák. Az államnak az az elemi érdeke, hogy a beszedni szándékozott adót olyan módon vesse ki, amivel a gazdasági növekedést a legkevésbé károsítja meg. Ez persze országonként más és más ideális receptúrát jelent, az eltérő gazdasági szerkezet és különböző társadalmi viszonyok tükrében.

Az optimális adóztatás irodalma, és az adószerkezet átalakítására vonatkozó ajánlások az elmúlt évtizedekben jellemzően ugyanabba az irányba mutattak, illetve mutatnak jelenleg is. Ezek között rendre felbukkannak az adóalap szélesítését, a jövedelmet terhelő adók csökkentését, a fogyasztási és vagyonadók súlyának emelését célzó javaslatok, valamint az az általános vélekedés is, hogy a vállalati adók tekinthetők a legkárosabbak a gazdasági növekedés szempontjából. Mellesleg ajánlások között szerepel az is, hogy a vállalati és a személyi jövedelemadó kulcsok között lehetőleg ne legyen különbség.

A vállalati adók súlya az adórendszeren belül egyébként viszonylag alacsony – az OECD országokban átlagosan az adóbevételek egytizede jön innen. Önmagában az adókulcs amúgy sem mond sokat, tekintettel a különböző adókedvezményekre. Ezért is – meg az eltérő gazdasági szerkezet miatt is - lehet, hogy a GDP arányában Magyarországon a vállalati adóbevételek nagyobbak, mint Németországban, vagy az USA-ban.

Magyarország 2008 óta a fenti ajánlásoknak inkább többé, mint kevésbé megfelelő adóátalakítást hajtott végre. Jellemzően a legtöbb ország is ebben az irányban haladt, de sokkal kevésbé radikális adószerkezeti átalakításokat hajtottak végre, mint Magyarországon. Hazánkban a jövedelmi típusú adók jelentős csökkentése mellett a fogyasztási/forgalmi típusú adók emelése úgy következett be, hogy a 27%-os magyar ÁFA világbajnok lett, miközben a 9%-os társasági adókulcsnál egész Európában nincs alacsonyabb. Az igazi adóparadicsomokban – jellemzően mini szigetállamokban – azonban nulla százalékos.

Tehát, ha Magyarországról az nem is igazán állítható, hogy adóparadicsom volna, az egészen biztosan kijelenthető, hogy a hazai adórendszer nemzetközi összehasonlításban egyfajta szélsőséget képvisel.

A történelmi és a fejlettségi háttér, a jóléti állami szolgáltatások mennyisége és minősége és a nemzeti sajátosságok miatt az adópolitika kiemelése a nemzeti hatáskörből nem jó ötlet. Ennek ellenére, a 15%-os minimum vállalati adó javaslat mögé beállni egyáltalán nem volna ördögtől való Magyarországnak sem: Politikailag nem ártalmas, hiszen a választók többsége pártolja az ötletet. A jelenlegi hazai adórendszerben a személyi jövedelem és a vállalati adók kulcsa közötti – nem kívánatos – különbséget fel lehetne számolni. És el lehetne érni azt is, hogy a különböző kedvezmények bevezetésével vagy azok kiterjesztésével a gazdaságpolitika számára fontos vállalatok adóterhe ne emelkedjen.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A rovatról itt írtunk, a megjelent cikkek pedig itt olvashatók.

Címlapkép: Getty Images