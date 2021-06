Mély sebeket ejtett a koronavírus-járvány, de Kína és a fejlődő országok új csúcsra vihetik az olajat

Az elmúlt hónapokban jelentősen növekedtek az olaj- és földgázárak, ami nagyban köszönhető a gazdasági felpörgéssel járó magasabb keresletnek, de annak is, hogy a kínálati oldal egyelőre csak döcögve tud lépést tartani a megnövekedett igényekkel. A koronavírus-járvány ugyanis mélyebb sebeket ejtett a szektoron, mint azt elsőre sokan gondolnák, és emellett ott vannak az energiaátmenettel járó rendkívül költséges kihívások is, és a növekvő szén-dioxid-kvóta árak. Emiatt a következő években további áremelkedés várható, amit Kína és a fejlődő országok egyre magasabb igényei hajthatnak – derül ki a Fitch Solutions friss olaj- és földgázipari elemzéséből.

Nyomot hagyott a járvány, de a csúcs még messze lehet

A koronavírus-járvány hatása leginkább a közlekedési szektorra nyomta rá a bélyegét, ahol visszaesett a kerozin, a benzin és a gázolaj, illetve a fűtőolaj kereslete is. A becslések szerint a 2019-es szintnek megfelelő kereslet majd csak 2024-re térhet vissza, de a kerozin esetében ez 2026-ig is kitolódhat. A 2025-2030-as periódus olajkeresletének növekedése pedig alacsonyabb lehet a történelmi átlaghoz viszonyítva, átlagosan 875 ezer hordó / év, míg a korábbi időszakot 1,1 millió hordó / év jellemezte.

Ez azt is jelenti, hogy az évtized során még valószínűleg nem éri el mindenkori csúcsát a világ olajkereslete, de a növekedés üteme már lassulni fog.

Forrás: Fitch Solutions

A koronavírus-járvány azonban nem csak a keresleti, hanem a kínálati oldalt is érintette. A globális kereslet összeomlása miatt a legtöbb társaság alaposan visszavágta a beruházási kiadásait és a tervezett tőkeberuházások keretösszegeit is. Ennek következtében a következő évek kínálata jelentősen szűkebb lehet a járvány előtti becslésekhez képest. A közeljövőben elsősorban az olajkartell (OPEC+) szabhatja meg a kínálati oldali növekedést (pl. Líbia, Irán, Venezuela, Oroszország). Emellett fontosak lehetnek az iráni szankciókkal kapcsolatos fejlemények is. Hosszabb távon azonban várhatóan az Egyesült Államok termelése is növekedhet még.

Forrás: Fitch Solutions

Olajár kilátások

Az elmúlt hónapokban egyre sűrűbben érkeznek az egyre magasabb olajár előrejelzések:

a Bank of America például a napokban jelentette be, hogy becsléseik szerint a Brent típusú olaj ára 2022-ben elérheti a 100 dollárt is. A bank arra számít, hogy jövőre átlagosan 75 dollár körül alakulhat a Brent ára hordónként, ami 15 dollárral magasabb a korábbi 60 dolláros becsléshez képest.

például a napokban jelentette be, hogy becsléseik szerint a Brent típusú olaj ára 2022-ben elérheti a 100 dollárt is. A bank arra számít, hogy jövőre átlagosan 75 dollár körül alakulhat a Brent ára hordónként, ami 15 dollárral magasabb a korábbi 60 dolláros becsléshez képest. A Goldman Sachs befektetési bank szerint a Brent olajár elérheti a 80 dolláros átlagos hordónkénti szintet a harmadik negyedévben, de elképzelhetőek jelentős fölfelé szúrások átmenetileg.

befektetési bank szerint a Brent olajár elérheti a 80 dolláros átlagos hordónkénti szintet a harmadik negyedévben, de elképzelhetőek jelentős fölfelé szúrások átmenetileg. Több nagy árutőzsdei kereskedő cég, mint amilyen a Vitol, a Trafigura vagy éppen a Glencore sem zárja ki, hogy 100 dollár körüli olajárak alakuljanak ki a következő években.

A Fitch elemzői ehhez képest némileg visszafogottabb előrejelzést tettek közzé, amely az alább látható, ugyanakkor ők is egyre magasabb átlagos olajárakkal számolnak a következő évekre.

Forrás: Fitch Solutions

A kínálati oldali nehézségek abból is jól látszanak, ha az aktív olajfúró tornyok számának alakulását tekintjük. Az Egyesült Államokban ezek száma még jóval a koronavírus-járvány előtti szinteken jár, bár javuló tendenciát lehet megfigyelni. A lanyhább növekedési ütem azonban arra utal, hogy az olajtársaságok egyelőre valóban több fiskális fegyelmet tanúsítanak és a megtérülésre koncentrálnak az expanzió helyett. A jelentősebb amerikai palaolajtermelő vidékek is többnyire még 20-30 százalékkal alacsonyabb kitermelési volumen mellett üzemelnek a 2020 januári szintekhez viszonyítva. Ez alól az egyetlen kivétel a Permi-medence, amely a legjelentősebb palaolajtermelő vidék is egyben, ahol már majdnem annyi olajat termelnek, mint a járvány előtt.

Forrás: Fitch Solutions

A keresleti oldal pedig mindeközben kezd magához térni, és 2021 márciusában már pozitív volt év/év alapon az olajfogyasztás alakulása, amire már legalább 2020 januárja óta nem volt példa. Ebben persze az is szerepet játszik, hogy tavaly márciusban összeomlott az olajkereslet, így nem meglepő, hogy ehhez képest már némi javulás látható. A keresleti oldal hajtómotorja idén Kína lehet, illetve a fejlett országok, ahol relatíve gyorsabban térhet vissza a kereslet. Ezzel szemben a kilábalás üteme lassabb lehet a fejlődő országok (ex-Kína) esetében, de hosszabb távon innen érkezhet majd a legtöbb igény is az olajtermékek iránt. Emellett persze Kína olajfogyasztása is várhatóan növekszik még a következő években.

Forrás: Fitch Solutions

Növekvő földgáz és LNG kereslet

Az olaj mellett várhatóan a földgáz kereslete is jelentősen bővülhet még a következő években, ami elsősorban a növekvő ázsiai, afrikai és közel-keleti igényeknek köszönhető. Észak-Amerikában, Európában és Latin-Amerikában szintén a fogyasztás növekedése prognosztizálható, de itt mérsékeltebb lehet ennek üteme.

Forrás: Fitch Solutions

A földgáz népszerűsége annak is köszönhető, hogy szerepet játszhat az energiaátmenetben, mivel használatával jelentős kibocsátáscsökkentés érhető el az olaj- vagy a széntüzelésű villamosenergia-termelés során keletkezett emissziókhoz képest (földgáz-szén vagy földgáz-olaj átváltás). Itt is fontos azonban a megfelelő és korszerű technológia alkalmazása.

Hasonlóan a globális kereslet növekedése várható a cseppfolyósított földgáz (LNG) esetében is. Itt szintén Ázsiából érkezhet majd a fogyasztási igények egy jelentős része. Ez abból is látható, hogy a régió több országa is tervezi bővíteni az importkapacitásait a következő években, de leginkább Kína.

Forrás: Fitch Solutions

A kínálat itt is szűkösebb jelenleg, de hosszabb távon Katar és az Egyesült Államok exportbővítései is enyhíthetik majd a helyzetet.

Energiaátmenet és dekarbonizáció

Az elmúlt hónapokban egyre többet lehet hallani az energiaátmenetről is. Számos olajtársaság tett kötelezettségvállalást a 2050-es klímasemlegesség elérése érdekében, és meghatároztak köztes célokat is a következő évekre. A tervezett tőkeberuházások egy részét már környezetbarát és kibocsátás-csökkentéssel kapcsolatos projektekhez allokálják, illetve a zöldmezős beruházások aránya is csökken.

Ettől függetlenül azonban még sok a feladat az energiaátmenet kapcsán, és a szén-dioxid-kvóta árának várható növekedése egyre nagyobb kockázatot jelent a társaságok számára.

A klímavédelmi törekvések fokozódásával (pl. EU ETS kibővítése, karbonvámok, magasabb kibocsátás-csökkentési célok) azonban a növekvő kvótaárakra is fel kell készülniük a társaságoknak. Emellett, ha lassabban is, de azért a nemzeti és a regionális kibocsátás-kereskedelmi sémák is fejlődnek. Abban meglehetősen nagy különbségek vannak, hogy az egyes társaságok mekkora szén-dioxid-kibocsátás mellett üzemelnek. Az alábbi ábrán látható, hogy a szén-dioxid-egyenértéket (ez magában foglalja a szén-dioxid mellett a többi üvegházgáz-kibocsátás szén-dioxidban kifejezett mennyiségét is) hordó olajegyenértékre levetítve a Gazprom a legnagyobb szennyező, vagyis az ő termelésük jár a legnagyobb károsanyag-kibocsátással. Talán némileg meglepő módon ebből a szempontból kifejezetten jól áll a Saudi Aramco, amely a világ legnagyobb olajvállalata, de jól teljesítenek az európai olajtársaságok is, míg az Exxon vagy a Pemex kevésbé.

Forrás: Fitch Solutions

A nagyobb olajtársaságok, ahogy fentebb is említettük, egyre több tőkét allokálnak az alacsony károsanyag-kibocsátással járó tevékenységek megvalósítására. Ebben a tekintetben az európai olajcégek állnak jobban, akiknél népszerűek a napenergiás és a tengeri szélerőműves projektek. A környezetbarát megoldásokra szánt tőke aránya azonban még így is meglehetősen alacsony a teljes tőkeberuházási kerethez képest, több cégnél még az 5 százalékot sem éri el. Itt egy nagyobb kivételt jelent a Repsol, amely a teljes capex 30 százalékát allokálná alacsony kibocsátással járó befektetések megvalósítására 2021-2025 között.

Forrás: Fitch Solutions

Összességében az olaj keresletét és kínálatát a következő években nagyban befolyásolhatják a klímavédelmi intézkedések és szabályozások, beleértve a fúrási moratóriumokat, az engedélyezéssel kapcsolatos megszorításokat, a nehézkesebb pénzügyi finanszírozást, a szigorúbb energiahatékonysági sztenderdeket, de az alternatív üzemanyagok elterjedése is fontos.

Címlapkép: Jason Alden/Bloomberg via Getty Images