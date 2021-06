Napokon belül jön az EU-s védettségi igazolás - Mit lehet róla tudni?

A QR-kódot tartalmazó, magyar és angol nyelvű európai Covid-igazolás (korábbi nevén „digitális zöld tanúsítvány”) nyomtatott és elektronikus formában egyaránt elérhető. Magyarországon az előbbit a kormányablakoknál, az utóbbit az állampolgári ügyfélkapunál lehet igényelni, illetve letölteni.

Az igazolás elsődlegesen az, amit neve is jelez: egy egészségügyi tanúsítvány, ami hozzájárul ugyan a tagországok közötti mozgás megkönnyítéséhez, de nem előfeltétele – igazolás nélkül is bárki utazhat, csak ez esetben a fogadó ország vonatkozó egészségügyi előírásainak megfelelően bizonyos intézkedéseknek (teszt és/vagy karantén) alá kell vetnie magát –, és nem is lép elő utazási igazolássá.

Más szóval nem helyettesítheti az útlevelet, vagy a más EU-országok felkereséséhez szükséges hivatalos dokumentumot (minimálisan a személyi igazolványt), emeli ki az Infostart.

Az igazolás alapvetően a Covid-járvánnyal kapcsolatos, a birtokló személyre vonatkozó egészségügyi információt tartalmaz, rögzítve egyúttal az illető nevét, születési dátumát, az igazolás kibocsátásának időpontját, valamint az azonosítási kódot.

A járvánnyal kapcsolatban tájékoztat, hogy birtokosa részesült-e oltásban, ha igen, mikor, milyen szert kapott. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által már jóváhagyott szerek – Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca, Moderna vagy Johnson & Johnson – automatikusan valamennyi EU-tagállamban védettséget jelentő oltóanyagoknak minősülnek. Bármely tagország emellett dönthet úgy, hogy az országba való belépéshez elfogad más szérumról szóló igazolást is.

Ha a személy nincs beoltva, de átesett Covid-fertőzésen, és felgyógyult, akkor a pozitív PCR-teszt napjától számított 180 napnál nem régebbi esetre vonatkozó információkat rögzíti. Azoknak, akiknél egyik eset sem áll fenn, a legutolsó negatív PCR- vagy antigén teszt eredményéről tájékoztat (öt napon belül kettő két teszt, amelyek között legfeljebb 48 óra telt el). További részletek az Infostart cikkében.

