Rakétaként lőhet ki a magyar gazdaság

A vártnál lényegesen kedvezőbb első negyedéves GDP adatok, valamint az eredményes vakcinázási folyamat által lehetővé tett fokozatos nyitás miatt a GDP idei évi növekedési prognózisát érdemben, 7,7%-ra javította a korábbi 6,6%-ról a TakarékBank, a gyermeket nevelők szülők jövő év elejére tervezett jövedelemadó visszatérítésének köszönhetően pedig a jövő évi növekedési előrejelzésüket 7%-ra emelték. A járvány előtti szintet már akár a második, de legkésőbb a harmadik negyedévben érheti el a GDP, azonban egyes ágazatok, mint az ipar, építőipar, infokommunikáció, már bőven meghaladhatják, míg más ágazatok helyreállása csak lassabb lehet, ami jövőre folytatódhat. A második félévben már újra munkaerőhiány léphet fel, ami gyorsíthatja a bérnövekedést. Idén 4,2 százalékos átlagos inflációra számítanak, amit a nyersanyag-, és agrárárak meredek emelkedése, a nyitás miatti keresleti-kínálati súrlódások, valamint a dohánytermékek jövedéki adóemelése határoz meg. Az MNB enyhe szigorítása és a hazai gazdaság vártnál lényegesen gyorsabb kilábalás hatására a forint megőrizheti az erősödését, sőt, kismértékben tovább erősödhet.

Gyorsan nő a gazdaság

Az első negyedévben bevezetett átmeneti korlátozások enyhítésével, fokozatos feloldásával a második negyedévtől meredek felpattanás várható, ami következő negyedévekre is áthúzódhat. A gazdaságnak ugyanakkor továbbra is támaszt ad az ipar, valamint az építőipar. Mindazonáltal több ágazat, mint a turizmus, utazáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások, légiközlekedés, rendezvényszervezés, a szórakozás, szabadidős, kulturális, sporttevékenységek különböző formái csak és kizárólag a vírus elleni vakcina tömeges alkalmazásával állhatnak helyre, azonban a védettségi igazolvánnyal rendelkezők már igénybe vehetik, így elkezdődhet a fokozatos helyreállás - írja Suppan Gergely, a TakarékBank vezető közgazdásza. A keleti oltóanyagok beszerzése érdemben felgyorsította a hazai oltási folyamatot, amelynek köszönhetően a hazai korlátozó intézkedések több hónappal megelőzték az uniós országokét. Az érintett ágazatok helyreállása, valamint az oltási hajlandóság gyorsítható egyes szolgáltatások igénybevételének átmenetileg oltási igazoláshoz kötésével.

A második negyedévtől fokozatosan, a második félévben pedig érdemben gyorsulhat a gazdaság, a második negyedévben éves alapon pedig a tavalyi mély bázis miatt bőven kétszámjegyű, akár 17% feletti növekedés is elérhető. "Kockázatot jelenthet ugyanakkor olyan vírusmutációk megjelenése, amelyek ellen a jelenlegi oltóanyagok kevésbé hatékonyak, azonban egyes oltóanyaggyártók ígérete szerint ebben az esetben is hat hét alatt ki tudnak fejleszteni új vakcinákat, a gyártási kapacitások felfuttatása pedig gyorsabb terjesztést tesz lehetővé, ami rövidebb ideig tartó és jóval mérsékeltebb megtorpanást okozhat" - írja Suppan.

Az idei 7,7%-os növekedési előrejelzést a negyedik hullám esélye veszélyeztetheti. Az oltásokat kikerülő mutáció miatti negyedik hullám esetén a kilábalás a harmadik negyedévben megtörik, az ősszel sorra kerülő újabb korlátozások miatt a negyedik negyedévben mérsékelt visszaesésre kerül sor. Így idén a GDP csupán 6,1%-ka nőhet, azonban ez is elég az szja jövő év elejére ígért visszafizetésére. A várhatóan gyorsan megjelenő új oltóanyagok hatására a korlátozások fokozatos enyhítése már az év végén megkezdődik, de elővigyázatosságból lassabb lesz, így lassabban kezdődik el az újabb kilábalás. Ezért, valamint a sérülő kapacitások és a jóval óvatosabb lakossági és vállalati magatartás miatt jövőre is mindössze 4%-os növekedés várható. A GDP csak a jövő év második negyedévében éri el a járvány előtti szintet, azonban járvány előtti trendtől jelentősen elmarad, tükrözve a tartósabb gazdasági károkat, vélekedik Suppan.

Szigorít az MNB

Ebben a hónapban 0,6%-ról 0,9%-ra emelte az alapkamatot az MNB Monetáris Tanácsa, míg az egynapos betéti kamat -0,05%, az egynapos és egyhetes fedezett hitelkamat 1,85% maradt. Az egyhetes betéti kamat 0,75%-ról 0,90%-ra emelkedett. Az MNB vezetése üzeneteiben már előkészítette a kamatemelést az inflációs kockázatok érdemi emelkedése miatt, amit szinte minden oldalról érkező külső nyersanyagár sokkok mellett az újranyitás kereslet–kínálati súrlódásai okozhatnak. Az infláció a tavaszi hónapokban 5% fölé emelkedett, egyrészt az üzemanyagárak egy évvel ezelőtti extrém alacsony bázisa, másrészt a dohánytermékek jövedéki adóemelése miatt. A következő hónapokban az inflációt várhatóan visszahúzza az üzemanyagárak növekvő bázisára, míg a dohánytermékek jövedéki adóemelése jövő év áprilisáig kiesik a bázisból, ami 1,2 százalékponttal csökkentheti az inflációt. A nyersanyagárak robbanásszerű emelkedése azonban jelentős felfelé mutató kockázatokat jelent, mivel számottevő másodkörös hatással járhatnak - emeli ki Suppan.

Az inflációt az MNB megítélése szerint ugyanakkor a költségvetési kiadások tervezett növelése is fűtheti. Ezért az MNB proaktív jelleggel emeli a kamatokat, az MNB jelzései szerint kamatemelési ciklusra lehet készülni. Az MNB Monetáris Tanácsának a kamatdöntő ülésen készült közleménye hangsúlyozza, hogy az inflációs kilátások és kockázatok alakulásával kapcsolatban, a Monetáris Tanács adatvezérelt módon, havi kamatdöntő ülésein értékeli a monetáris kondíciók további szigorításának szükségességét. A Monetáris Tanács a kamatemelési ciklust addig folytatja, amíg az inflációs kilátások fenntartható módon a jegybanki célon stabilizálódik, és az inflációs kockázatok a monetáris politika időhorizontján újra kiegyensúlyozottá válnak.

"A kamatok vártnál gyorsabb emelkedése miatt az év végi előrejelzésünket 1,50%-ra módosítjuk, de továbbra is arra számítunk, hogy a kamatemelési ciklus a jövő év elején véget érhet, így 1,65%-ig emelkedhet az alapkamat" - prognosztizálja Suppan, aki szerint a következő lépéseknél a kamatfolyosó szimmetrikussá válhat. Az MNB vezetése a közelmúltban figyelmeztetett, hogy számos, a válság során bevezetett eszközt és intézkedést kivezethet, így többek között megszűnhet a Növekedési Hitel Program Hajrá a 3000 milliárd forintos keretösszeg kimerülése után. Ennek ellensúlyozására a kormány bejelentette a Széchenyi Kártya Program GO konstrukciót.

Erősödött a forint

A hazai fizetőeszköz az év eleji gyengülés után masszív erősödésbe fogott, többek közt a már tavasszal szigorítást kilátásba helyező MNB üzeneteknek, ami aztán júniusban kamatemelésben és kamatemelési ciklus indításában csúcsosodott ki, ami piaci szempontból jó hír az inflációs kockázatokra való proaktív reagálás és hitelesség szempontjából illetve a középtávon várhatóan javuló reálkamatok szempontjából is. A régióban elsőként szigorító jegybank alapján logikus lépés a hazai deviza erősödő trendje és annak fényében még figyelemre méltóbb ez, hogy a Fed szigorító üzenetei következtében és a dollár masszív erősödéséből eredően a feltörekvő devizáknak nem kedvez a globális hangulat.

A júniusi, vártnak megfelelő 30 bázispontos kamatemelést követően arra az üzenetre kezdett stabil erősödésbe a forint, hogy innentől akár havonta is kamatemelés lehet, ha adatvezérelten szükségét érzi a jegybank, ami a vártnál erősebb üzenet volt, bár a QE kötvényvásárlás kivezetéséről továbbra sincs szó. A világgazdaság és az export válság előtti teljes visszaállásáig a folyó fizetési mérleg többlete mérsékelt, de láthatóan pozitív maradhat – amit segít az import visszafogottsága is -, ami alapvetően továbbra is pozitív a forint szempontjából, de a folyamatos negatív nemzetközi sajtó erősíti a forint elleni short állomány felépülését, amit az MNB számai is mutatnak, bár ez a jegybank ciklusváltásával változhat - fogalmazott Suppan.

Címlapkép: Getty Images