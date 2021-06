Koronavírus Magyarországon: megérkeztek a kedd reggeli adatok

Tovább lassult a koronavírus-járvány terjedése Magyarországon, az elmúlt 24 órában csupán 34 új fertőzöttet igazoltak, és ketten vesztették életüket a vírus miatt. Jelenleg már csak 150 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 22-en vannak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma 5 477 405, vagyis egyelőre még nem értük el az 5,5 millió fős szintet, amit azért érdemes kiemelten figyelni, mert 5,5 millió beoltott elérését követően megszűnik a kötelező maszkhasználat és védettségi igazolvány nélkül is lehet szállodákba, éttermekbe, fürdőkbe, strandokra menni.

A beoltottak száma 5 477 405 fő, közülük 4 874 076 fő már a második oltását is megkapta. az oltottak számának alakulását most azért is érdemes kiemelten figyelni, mert a korlátozások feloldásának következő szakasza is ehhez kötött: 5,5 millió beoltott elérését követően megszűnik a kötelező maszkhasználat és védettségi igazolvány nélkül is lehet szállodákba, éttermekbe, fürdőkbe, strandokra menni. A védettségi igazolvány használata ugyanakkor fennmarad a tömegrendezvények esetén, mint a sportrendezvények, koncertek, fesztiválok és az éjszakai zenés szórakozóhelyek. Eddig 5 millió 446 ezren regisztráltak oltásra és 93 százalékuk már fel is vette azt. A 12-15 éves korosztályban eddig 59 ezer gyermeket regisztráltak és 45 százalékuk már fel is vette az oltást.

Az elmúlt egy napban csupán 34 új fertőzöttet igazoltak, a járvány kezdete óta összesen 808 076 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Az elmúlt 24 órában 2 idős, krónikus beteg hunyt el, az elhunytak száma 29 991 főre emelkedett.

Jelenleg már csak 150 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 22-en vannak lélegeztetőgépen.

Címlapkép: Franklin Jacome/Agencia Press South/Getty Images