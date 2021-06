Bajban lehet a Sinopharmmal oltottak egy része: vannak, akiknek semmilyen védettségük sincs

Azok a Sinopharmmal oltott 60 felettiek, akiknek nincs antitestes védelmük, T-sejtes immunitással sem rendelkeznek – derült ki a Videoton dolgozóinak körében készült, önkéntes vizsgálatból. A vállalat ugyanis megrendelte a komplex méréseket azoknak, akiknek nem volt kimutatható antitestes védettségük. Sinkó Ottó, a cég társ-vezérigazgatója a Portfolio-nak elmondta: ezek az emberek a két oltás felvétele ellenére a mérések szerint semmilyen védettséggel nem rendelkeznek a vírus ellen, ezért azonnal harmadik dózis beadására lenne szükség, ami azonban a szabályok szerint tilos. Sinkó ezt rendkívül aggályosnak tartja, és úgy véli, hogy lehetővé kellene tenni a harmadik dózis beadását azoknak a Sinopharmmal oltottaknak, akiknek nincs védettségük, még mielőtt eléri Magyarországot a járvány negyedik hulláma.

A Videoton a Covid-járvány kitörése óta nagy hangsúlyt fektet a járvány elleni küzdelemre, az önkéntes tesztelésre, ezért a vakcinázás elindulását követően jelentős számban nyitottak voltak a munkavállalóink arra, hogy a cég költségére az ellenanyag mérésében is részt vegyenek – mondta a Portfolio-nak adott interjújában Sinkó Ottó, a Videoton társ-vezérigazgatója.

Az ellenanyag-tesztek eredménye alapján elmondható, hogy az összes vizsgált vakcina – Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Szputnyik – elindította az antitestek termelést kortól függetlenül, kivéve a kínai Sinopharm oltását – osztotta meg Sinkó a Videoton dolgozói körében végzett önkéntes vizsgálatok eredményét.

A Sinopharm oltása után a 60 évesek és a náluk idősebbek egyharmada esetében nem volt kimutatható ellenanyag szint

– hangsúlyozta Sinkó.

Az aggodalmunkat megosztottuk egészségügyi szakemberekkel is, akik azt közölték velük, hogy ne aggódjunk, ettől még lehet T-sejtes immunitása azoknak, akiknek nem termelődött antitestjük. Amikor elérhetővé vált a T-sejtes immunitás mérése magánvállalatoknál, akkor ezt a vizsgálatot az érintettekkel egyetértésben megrendeltük azon Sinopharmmal oltottak számára, akiknek nem volt antitestes védelmük.

Az érintett, ellenanyaggal nem rendelkező 60 éves vagy annál idősebb dolgozók közül egynek sem alakult ki a T-sejtes immunitása sem

– árulta el Sinkó. „Vagyis akinek nem volt antitestes védelme, annak T-sejtes immunitása sem volt” – mutatott rá. Ez utóbbi vizsgálat darabonként kb. 50 ezer forintba kerül, amit sokan nem végeznek el az ára és a korlátozott rendelkezésre állása miatt, míg az antitest-vizsgálat ennek csak töredéke. „Ez lehet a magyarázat arra, hogy máshol hasonló komplex vizsgálatok nem történtek, és ezért érzem fontosnak, hogy a problémára felhívjam a figyelmet. Ha a Videotonban végzett vizsgálatokat kellően reprezentatívnak tekintjük, az vélelmezhető, hogy a Sinopharmmal oltott 60 felettiek körében országosan is jelentős lehet a száma azoknak, akiknek nincs ellenanyaga és sincs T-sejtes immunitása sem” – szögezte le Sinkó, kiemelve, hogy:

Nagyon fontos megtudni, hogy a beoltottak védettek-e a koronavírussal szemben, főképp, ha idős emberekről van szó.

A Videoton által megrendelt mérésekből adódik az a következtetés, hogy akinek negatív az antitestest és a T-sejtes immunitás vizsgálata is, az sajnos nem védett a vírussal szemben – mondta Sinkó. Magyarországon ráadásul éppen az idős emberekkel kezdődött a Sinopharm oltási kampánya, ezért különösen fontos lenne mindenkinél ellenőrizni a védettséget.

A Videoton társ-vezérigazgatója szerint nagyon aggályos, hogy a jelenlegi szabályok szerint ezeknek az embereknek nincs lehetőségük arra, hogy harmadik, akár eltérő típusú oltással megpróbáljanak védettséget szerezni. Ez a vonatkozó előírások szerint nem lehetséges, még úgy sem, ha az illetők vállalják ennek a kockázatát a munkáltatójuk pedig ennek az anyagi vonzatait – mutatott rá.

A Portfolio megkérdezte a Nemzeti Népegészségügyi Központot, hogy akiknek nincs antitestes védelmük és T-sejtes immunitásuk, azok védettek lehetnek-e. Azt is meg szerettük volna tudni, hogy kaphatnak-e harmadik oltást. Cikkünk megjelenéséig azonban nem válaszoltak. A Nemzeti Népegészségügyi Központ korábbi közlése szerint az oltások beadása a gyártók alkalmazási előírásának megfelelően történik. Jelenleg nincs lehetőség harmadik oltás beadására, amennyiben bárki ettől eltér, az szabályt szeg. Az NNK ezen akkor tervez változtatni, ha a harmadik dózis bekerül az alkalmazási előírásba,

Sinkó szerint a harmadik oltást saját felelősségre, legalább saját költségviselésre engedélyezni kellene.

„Erre nincs lehetőség, és nem azért, mert nincs rá pénz vagy nincs elég oltás, hanem mert adminisztratív tiltás van érvényben” – mondta Sinkó. „Ez rendkívül aggályos, hiszen azokról az emberekről beszélünk, akik elfogadták a kormányzat kommunikációját, hogy a Sinopharmmal oltassák be magukat, amikor nem volt más vakcina. Ezek az emberek hiába oltatták be magukat, most teljesen védtelenek a vírus következő hullámának esetleges támadásával szemben. Ez nemcsak morálisan kétséges, hanem jogilag is aggályos” – vélekedett.

Szerinte mindenki számára biztosítani kell az egészséghez való jogot. Senki sem vélelmezheti, hogy ezek az emberek védettek, mert mostanra méréseken alapuló bizonyíték van arra, hogy nem azok. Hogyan lehet olyan szabályokat éltben tartani, amelyek megakadályozzák őket abban, hogy felvegyék a harmadik oltást?

Az Egyesült Arab Emírségekben és Szerbiában már harmadik oltást kapnak azok, akiket Sinopharmmal oltottak, de nem alakult ki náluk az immunitás. Sinkó szerint Magyarországon is erre lenne szükség.

Az adott „történelmi pillanatban”, amikor a korszerű európai oltások nem álltak megfelelő mennyiségben rendelkezésre, akkor a jószándék vezette a döntéshozókat, hogy igénybe vegyék a kínai oltást és megvédjék az emberéleteket. Mostanra azonban Sinkó szerint be kell látni, hogy bizonyos korcsoportokban nem hatékony a Sinopharm.

Nem szabad azokat az embereket sújtani, akik hittek a kormánynak – magam is ezek közé tartozom –, hogy oltassák be magukat ezzel a keleti vakcinával

– hangsúlyozta Sinkó, aki arra is rámutatott, hogy ők most rosszabb helyzetben vannak, mint azok, akik később oltatták be magukat, amikor már rendelkezésre álltak már a nyugati oltások. Mostanra vakcinabőség van, így a Sinopharmmal oltottak számára rendelkezésre állna harmadik dózisként nyugati oltás – tette hozzá.

Sinkó szerint meg kellene oldani ezt a kérdést hamar, mielőtt még megérkezik a járvány negyedik hulláma.

„Különben hogyan várja el a kormány az oltatlanoktól, hogy működjenek közre a vírus visszaszorításában, ha közben azokat hozza ilyen nehéz helyzetbe, akik elsőként bizalmat szavaztak nekik” – tette fel a kérdést Sinkó. Le kell vonni a megfelelő konzekvenciát, és szembe kell nézni a valós helyzettel, még a negyedik hullám előtt! – zárta szavait.

Magas átoltottság

Sinkó szerint az oltás rendkívül fontos a járvány elleni harcban, de az ellenanyag mérése is nagyon fontossá válik. A Videoton augusztus közepétől dolgozói kérésre újra mérni fogja az ellenanyag-szinteket, hogy csökken-e az oltottak vagy a víruson átesettek körében a védettség. Tisztában kell lennünk azzal, hogy kik védettek a vírussal szemben – tette hozzá. Nálunk az adminisztratív dolgozók körében magas, helyenként 90% feletti az átoltottság, miközben a fizikai dolgozók körében sokkal alacsonyabb, de összességében az országos átlag feletti. „Minden módon propagáljuk az oltás fontosságát. Új intézkedésként segítünk regisztrálni azoknak, akik nem tudják használni az internetet, és munkaidőben, célfuvarral elvisszük őket az oltópontra” – mondta Sinkó, aki szerint ez várhatóan tovább segíti a magasabb átoltottság kialakulását.

