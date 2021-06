Magyarországi építőanyag-válság: már a különadó is szóba került

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az építőipari alapanyagok és építőanyagok ára meredeken emelkedik, a témával már a kormány is foglalkozik, és információink alapján hamarosan nagy bejelentések jönnek, a kormány is reagál az áremelkedésre. Ma az M1 Híradóban Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke beszélt arról, hogy az ÉVOSZ javaslatcsomagot állított össze, Koji megfontolandónak tartja azt is, hogy azok a vállalkozások, amelyek az elmúlt időszakban indokolatlanul és kirívóan emelték, illetve emelik áraikat, azok a jövőben akár különadót is fizessenek.