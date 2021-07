Koronavírus Magyarországon: megérkeztek a csütörtök reggeli adatok

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Miután a napi új fertőzöttek és halálesetek száma is jelentősen csökkent az elmúlt hetekben, és a kormány jelezte, hogy a beoltottak számától teszi függővé a korlátozások feloldását, ezért az oltottsági adatok alakulását érdemes figyelni. Itt most az a helyzet, hogy a legalább az első oltásukat megkapottak száma 5 493 609 fő, vagyis még nincs meg az 5,5 millió, ami azért kiemelten fontos, mert 5,5 millió beoltott után a tegnap este megjelent rendelet alapján a korlátozó intézkedések feloldásának következő fokozata lép életbe, többek között a kórházak és szociális intézmények kivételével megszűnik a kötelező maszkviselés, védettségi igazolvány nélkül is szabad lesz a belépés a vendéglátó üzletekbe, szálláshelyekre, szabadidős létesítményekbe. Jó hír, hogy az elmúlt 24 órában csupán 32 új fertőzöttet igazoltak, és nincs újabb elhunyt.