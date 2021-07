Szép kilátások a magyar feldolgozóipar előtt

Júniusban 54,7 pontra emelkedett a beszerzésimenedzser-index értéke, és így bőven az 50 pont feletti, növekedést jelző tartományban tartózkodik. A mutató azt jelzi, hogy az elmúlt hónapok akadozó feldolgozóipari teljesítménye ellenére a szektor növekedési kilátásai töretlenek.

A bővülés üteme erősebb, és a BMI-t alkotó részindexek továbbra is vegyes képet mutatnak: az új rendelések mennyisége és a termelési mennyiség tovább bővült, a vásárolt készletek mennyisége megtartotta múlt havi erős növekedési ütemét, és a foglalkoztatottság alindexe is tudott enyhén tovább emelkedni. A szállítási átfutási idő értéke – erősebb csökkenés mellett - továbbra is rendkívül alacsony értéken maradt és az átfutási idők hosszabbodását jelzi számos válaszadónál, erősen visszafogva a BMI index értékét.

Címlapkép: Getty Images