Jelentős áramár-emelkedést előzhetett meg a történelmi árampiaci projekt

A június közepén megvalósult piacösszekapcsolás hiányában valószínűleg még annál is magasabb árak is alakulhattak volna ki a magyar villamosenergia-piacon, mint amelyek a június végi hőhullám hatására megjelentek. A rekord árak mellett az elmúlt napokban a valaha mért legnagyobb forgalmat bonyolította a HUPX.

Piacösszekapcsolás

A Csehország, Szlovákia, Magyarország és Románia alkotta (4M MC) régió és a nyugat-európai országokat lefedő (MRC) régió árampiacai közel egy évtizedes folyamat eredményeként kapcsolódtak össze június 17-vel, a június 18-i szállítási naptól. Az Interim Coupling Project néven, a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal kezdeményező-koordináló szerepével megvalósult munka az utolsó, legjelentősebb lépés az egységes európai másnapi árampiac megteremtésében. A magyar szempontból legfontosabb másnapi piac integrációja több pozitív hatással jár, a likviditás bővítésén keresztül növeli a térség villamosenergia-rendszereinek rugalmasságát, ellátásbiztonságát, megteremtve a lehető legjobb árú import lehetőségét, ami a fogyasztói árakra is kedvező hatással lehet.

A piacösszekapcsolás első tapasztalatai sok tekintetben pozitívak, de az eltelt idő rövidsége miatt messzemenő következtetéseket csak óvatosan szabad levonni ezekből. Jelentősebb konkrét tapasztalatokról több hónapnyi működést követően, az ez alapján elvégezhető számítások ismeretében tudunk majd beszámolni - mondta el Istvánffy György, a HUPX Zrt. piacfejlesztési vezetője a Portfolio-nak. Az azonban már most látszik, hogy a forgalom egyértelműen és jelentősen bővült.

Míg a piacösszekapcsolást megelőző időszakban, június elejétől stabilan 70 GWh körül alakult a napi átlagos forgalom, azóta egyszer sem csökkent 80 GWh alá, sőt, közel 100 GWh forgalmú napjaink is voltak. Az elmúlt napokban így a magyar áramtőzsdén a valaha mért legnagyobb kereskedési volument láthattuk. Számítottunk ugyan a forgalom növekedésére, de ilyen mértékű bővülést nem vártunk.

Megnőtt a forgalom

A következtetésekkel kapcsolatban azonban óvatosságra int, hogy a piacösszekapcsolás mellett egyéb, szintén lényeges hatások is érték a villamosenergia-piacot, a forgalmat és az árakat az elmúlt napokban. A Magyarországot is sújtó extrém hőhullám meglehetősen szokatlan júniusban, és ez mindenképpen forgalomfelhajtó hatást gyakorolt a piacra. Az átviteli rendszerirányító Mavir több rekord fogyasztási értéket is regisztrált, ez pedig egyértelműen a mi piacunkra is hatással van. Ezzel együtt az, hogy a piac folyamatosan 80 GWh fölötti forgalmat bonyolít a piacösszekapcsolás napja óta, arra enged következtetni, hogy a forgalom hosszabb távon is bővülni tud az integráció eredményeképpen. És ugyan a korábbi hőhullámok alkalmával is nőtt a forgalom, de most egyértelműen szintet ugrott.

A magyar áramtőzsdén látható forgalomnövekedés a piacösszekapcsolásban részt vevő többi országgal összevetve is kiugróan nagy. Sőt, több piacon kifejezetten csökkenés látszik, a legnagyobb a cseh piacon, ahol 60-70 GWh-s szintről 40 alá süllyedt a volumen. Ennek az lehet a magyarázata, hogy a piacösszekapcsolás hatására a korábban a közép-kelet-európai 4M MC szélső szereplőjeként működő cseh piac az integráció hatására centrális pozícióba került, így az addig a cseh árampiaci volumenben korábban megjelenő tranzitforgalom eltűnt a piacukról, és immár közvetlenül az eladó és a vevő ország között zajlik le.

A piacösszekapcsolás tompíthatja az áremelkedést

Ezzel párhuzamosan az is látszik, hogy az árak is növekedtek, ami mögött leginkább a piaci körülmények, nevezetesen a kánikula fogyasztásnövelő hatása, illetve a magas földgáz árak állhatnak. A fogyasztás bővülésekor ugyanis egyre nagyobb költségen üzemelő erőműveket kell bevonni a termelésbe, ami értelemszerűen az árak növekedéséhez vezet. Az időszak során kifejezetten magas árszínvonal alakult ki a HUPX másnapi piacán, és előfordultak 100 euró/MWh-t meghaladó napi (zsinór) átlagárak is, ez azonban várhatóan csak átmeneti állapot, amely a szélsőségesen meleg idő elmúltával megszűnik. A mostani ár- és forgalmi értékek egyébként az eddigi legnagyobb magyarországi rendszerterhelést, illetve napi áramfogyasztást hozó február 11-i napon mértnél is magasabbak - akkor az átlagár 77 euró/MWh, a kereskedett mennyiség pedig 70,7 GWh volt.

A HUPX honlapján közölt adatok alapján az órás árak többször meghaladták a 150 eurót, és miután az árak hétvégén is szokatlanul magasan alakultak, a végleges heti átlagár 89,05 euró/MWh lett. A magas árszint még ezt követően is kitartott, így június 28. hétfőre 108,81, keddre 96,02, a hőség fokozódásával szerdára 106,76, majd az enyhülést hozó csütörtökre 94,40 eurós napi átlagár alakult ki.

Feltételezésünk szerint ugyanakkor a nyugat-európai és a közép-európai régiók árampiacainak összekapcsolása alapvetően árcsökkentő hatással bír a magyar árampiacra, és mérsékelni képes ezeket az extrém, kiugró árhatásokat - fogalmaz Istvánffy György. Vagyis - bár ezt konkrét számításokkal egyelőre nem tudjuk alátámasztani - a piacösszekapcsolás hiányában valószínűleg még magasabb árak is kialakulhattak volna a magyar villamosenergia-piacon.

A régiós villamosenergia-árak és különbségeik tekintetében a szlovák-magyar határkeresztező kapacitás tavaszi bővítése is meghatározó lépés volt, amely jelentős változást hozott az árak szempontjából is. Azt követően az addig jelentősen eltérő szlovák és magyar másnapi árak gyakorlatilag összesimultak, és a hazai árak a cseh árakkal is összhangba kerültek, miközben a román áraktól viszont némileg jobban elszakadtak. Az árak konvergenciáját a piacösszekapcsolás is erősíti, így ezen országok áramtőzsdei árai kisebb eltérésekkel jelenleg is elég szépen összhangban mozognak. Az elmúlt napokban ugyanakkor nagyobb eltérések is kialakultak, miután a hőhullám mindenhol megterhelte a hálózatokat, és a határkeresztező kapacitások is jobban ki vannak használva. Hosszú távon azonban várhatóan ismét közelíteni fognak egymáshoz az árak.

Magyarország nagy mennyiségű áramot importál Ukrajnából is, amely egyelőre nem vesz részt a piacösszekapcsolásban. Jelenleg nem várható, hogy a piacösszekapcsolás jelentős befolyást gyakorolna az ukrán-magyar villamosenergia-kereskedelemre, és azt sem lehet előre látni, hogy mikor valósulhat meg az uniós tagsággal nem rendelkező Ukrajna és Szerbia csatlakozása az integrációhoz. A rendszer elméletben nyitott az EU-n kívüli országok felé is, azonban egyelőre nagyon kevés tapasztalat áll rendelkezése ilyen tekintetben, így ezek az államok elsősorban jogharmonizációs kérdések miatt csak meglehetősen nehézkedés, hosszadalmas folyamat eredményeképpen válhatnak a jövőben a piacösszekapcsolás részévé.

Címlapkép: China Photos/Getty Images