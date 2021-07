Új híd épül Szlovákia és Magyarország között, mely Ipolydamásdot Helembával köti majd össze az Ipoly felett - jelentette be Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter az Andrej Dolezal szlovák közlekedési és építésügyi miniszterrel tartott közös sajtótájékoztatón.

Természetellenes állapot, hogy a magyar-szlovák határon a Duna és az Ipoly mentén egymással szemközti, egymást látó községeknek, közösségeknek órákat kell utazniuk azért, hogy eljussanak egymáshoz - mondta Szijjártó Péter a híd alapkőletétele alkalmából tartott közös sajtótájékoztatón.

Andrejjel abban állapodtunk meg, hogy ezt a természetellenes állapotot a szlovák-magyar határ lehető legtöbb pontján felszámoljuk és átadjuk a múltnak

- hangsúlyozta a a külügyminiszter.

Jelenleg 35 helyen lehet átkelni a Duna és az Ipoly felett a két ország között, ma pedig egy újabb híd alapkövét tesszük le, mely Ipolydamásdot Helembával köti majd össze - mondta Szijjártó Péter.

Az összesen 1,6 milliárd forintból megvalósuló beruházás keretei közt megvalósuló híd 58 méter hosszú és 12 méter széles lesz, melyen egy kerékpárút is helyet kap. További 540 méternyi utat is építenek, hogy a már meglévő utakról is elérhető legyen a híd. Az átkelő előreláthatólag 2023 elején kerül átadásra.

A külügyminiszter továbbá bejelentette, hogy 2023-ig további 5 határátkelési lehetőséget építenek - két Ipoly-híd, egy dunai kerékpáros-gyalogos híd, valamint egy komp- és egy útösszeköttetés kereti közt.

Szijjártó Péter az alkalmat megragadva kiemelte a magyar és szlovák gazdaság egyre szorosabb összefonódását is. A Szlovákiába befektetett magyar tőke 2010-hez képest 64%-kal növekedett, ami hozzájárult ahhoz, hogy ma Szlovákia Magyarország harmadik legjelentősebb kereskedelmi partnere legyen. A szoros kapcsolatot bizonyítja, hogy a két ország közötti kereskedelmi forgalom a válság ellenére is 10 milliárd euró közelében maradt - mondta a külügyminiszter.

