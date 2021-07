Európa egyik fele már túl van a válságon, a másik fele évekig szenved még - Magyarország a nyertesek között

Ha megnézzük, hogy az európai országok milyen messze vannak a válság előtti gazdasági teljesítménytől, akkor órdító különbségeket látunk. Van néhány ország, amelyik már most meghaladta a válság előtti szintet, és sok olyan van, amelyik a következő negyedévben fogja - ide tartozik Magyarország is. De a többség nem ilyen szerencsés - a spanyolok és portugálok másfél év alatt a gazdaságuk majdnem egytizedét elveszítették, és még hosszú évekbe kerül, mire a 2019-es szintet elérik. Mi magyarázza az ilyen mértékű különbségeket? A válasz sajnos nem olyan egyszerű.

A koronavírus-válság köztudottan megviselte a gazdaságokat, és a 2020-as tavaszi járványhelyzetnek különösen mély hatása volt az európai országokra. Ma a kilábalás szakaszában gyakran halljuk, hogy rekordméretű GDP-növekedési számokat láthatunk majd a második negyedévben, holott ez csak annak tudható be, hogy 2020 második negyedévében rekordszintű visszaesés volt - az ehhez viszonyított, részben normalizált termelés pedig értelemszerűen nagy emelkedést mutat.

A második hullám végül nem hozott olyan jelentős visszaesést, mint az első (ennek okairól bővebben írtunk), az idei tavaszi harmadik hullám mellett pedig már egyik-másik gazdaság (köztük a magyar) egészen szép növekedést tudott felmutatni. A 2021-es növekedési számok értelmezése sokak számára nehézségekbe ütközött, hiszen miközben egyes országokban - így itthon is - az előző negyedévhez viszonyítva már növekedést láttunk, addig a 2020-as első negyedévhez viszonyítva még legtöbb országban elmaradás látható, így nálunk is. Ha az legfrissebb gazdasági teljesítményt akarjuk értékelni, akkor az előző negyedévhez viszonyított indexet kell nézni (hiszen az mutatja meg, hogy az adott negyedévben nőtt vagy csökkent a termelés, magyarul történt-e előrelépés, míg az éves index egy év összesített teljesítményét mutatja, azaz a legaktuálisabb helyzet értékelésébe "belerondítanak" az előző negyedévek örökségei).

Ezek az indexek viszont összességében nem sokat árulnak el arról, hogy az országok hol tartanak a kilábalásban. Ehhez az év/év index közelebb áll, de mivel 2020 első negyedévéhez viszonyít, így az összehasonlítást nehezíti az, hogy egyes országokban már akkor is jelen volt a járvány, más országokban csak a második negyedévre lobbant be igazán. Célszerű ezért 2019 negyedik negyedévéhez viszonyítani. Mivel ilyen indexet nem közöl az Eurostat, ezért mi most kiszámoltuk, hogy 2021 első negyedévében, amikor még bőven jelen volt a járvány Európában, mely országoknak mekkora volt az elmaradása a válság előtti szinthez képest.

Egy dolgot azonnal megállapíthatunk: a manapság sokat hallatott állítás, hogy a kilábalás rendkívül egyenlőtlen a világon, Európán belül is igaz.

Vannak ugyanis olyan országok, amelyek már elérték a válság előtti szintet, vannak, amelyek a következő negyedévben fogják, és vannak, amelyek talán még jövőre sem. Mindez a különbség egészen döbbenetes az egy gazdasági térhez - és többségében egy valutaövezethez - tartozó országok között, és rávilágítanak a kontinens gyengeségeire.

Mint látható, az országok többsége még nem érte el a válság előtti szintet. Öt ország a kivétel, ezek közül is kimagaslik Írország, amelynek speciális helyzetéről korábban írtunk. A régiónkból Románia van a legjobb helyzetben, a román gazdaság ugyanis már meghaladta a 2019 negyedik negyedévében látott kibocsátási szintet. Nincs nagy elmaradása az északi országoknak, a finneknek, svédeknek és dánoknak sem, ők alighanem a második negyedévben meghaladják a válság előtti szintet, de ugyanez igaz Magyarországra is, ahol már a 2019-es szint 98%-át elértük.

Ezzel szemben a déli országokban egészen más a helyzet. A válság előtt is növekedési gondokkal küzdő Olaszországban 6,4%-os ez elmaradás, ezt az olasz gazdaság idén aligha dolgozza le. Spanyolországnak és Portugáliának pedig még majdnem 10%-os az elmaradása, amelynek ledolgozása még 2022-re is lehetetlen kihívásnak tűnik (nem is beszélve a további kockázatokról, mint például az új járványhullámok).

Mi a kontinens szétszakadásának az oka?

A fenti különbségek egészen döbbenetesek, de a problémák egy része már a válság előtt is fennállt. Jelentős strukturális különbségek vannak ugyanis az egyes tagállamok között, emiatt már a válság előtt is jelentős, akár 5%-ot meghaladó különbségeket is láttunk az éves átlagos növekedésben. Nem véletlen, hogy az EU a helyreállítási alapjában elosztott 700 milliárd eurós forrás felhasználását olyan strukturális reformokhoz kötötte, amelyek hosszabb távon mérsékelhetik a különbségeket, és egységesebb növekedést biztosíthatnak (más kérdés, hogy mennyire sikerül jól majd a kivitelezés).

Ezen felül számos egyéb oka is lehet az eltérő kilábalásnak. Az egyik ilyen ok, hogy a járvány okozta válság eltérő módon érintette az egyes ágazatokat, és így természetesen azok az országok lettek a járvány legnagyobb vesztesei, amelyek gazdasági aktivitásából nagy részt hasítottak ki a járvánnyal sújtott ágazatok. Nem kell sokáig kutakodni, hogy megkeressük a leginkább érintett áhazatot, a turizmust. Egészen diverz képet mutat az ágazat az egyes országok GDP-hozzájárulásában: míg sok országban az ágazat közvetve (tehát a többi szektoron, például a kiskereskedelmen és a szállításon keresztül) akár a GDP ötödét adja, addig más országokban a közvetett hatás az 5%-ot sem éri el.

Túlzó leegyszerűsítés lenne azt mondani, hogy egyedül ez jelenti a különbséget az eltérő ütemű kilábalásban, de kétség sem férhet hozzá, hogy nagy az ágazat szerepe ebben.

Számítanak a korlátozások?

Ma is népszerű az a vélekedés, hogy a korlátozások mértéke határozza meg azt, hogy mekkora a GDP-visszaesés mértéke az egyes országokban (emlékezzünk arra az akkor népszerű "átváltási dilemmára" tavaly tavaszról és őszről, amely arra kereste a választ, hogy milyen esetszám mellett érdemes lezárni a gazdaságot, hogy az egészségügy még épp ne érje el kapacitása határát, ezzel mérsékelve a gazdasági visszaesést). Pedig a helyzet ennél sokkal bonyolultabb, hiszen például egy nyitott gazdaság hiába nem korlátozza az aktivitását, ha körülötte minden ország lezár, akkor a termelése automatikusan és drasztikusan beesik (ezért fontos, hogy milyen az adott ország gazdaságának szerkezete, ahogy azt fent írtuk). Ugyanígy hiába nem hoz egy ország szigorú korlátozást a gazdaság védelme érdekében, ha a járványtól megijedő lakosság önmagát korlátozza.

A fentiek miatt azt sejthetjük, hogy önmagában a korlátozások szigorának csekély hatása lehetett a kilábalás ütemére. Természetesen nagyobb bizonyossággal állíthatnánk azt, hogy az eltérő szigorúságú országok közötti különbségeket a kilábalásban valamelyest magyarázza az eltérő szigor, ha nagyok lennének a különbségek, de összességében azért nem beszélhetünk drasztikus különbségekről az egyes országok által hozott intézkedések szigorúságában. Az összehasonlításhoz az egyes kormányzati intézkedések szigorúságát mérő Oxford-indexet vizsgáltuk meg. A 2020. január 1. és 2021. április 1. közötti napok szigorát átlagoltuk, és így jött ki az alábbi rangsor:

Ez alapján azok az országok tűnnek a legszigorúbbnak, ahol már korán megjelent a járvány - Olaszország, Spanyolország, és általában a déliek. A legkevésbé szigorú országok között vannak az északiak és a baltiak, ahol mindezek mellett még nem is beszélhetünk jelentős járványhullámról (természetesen a járványhelyzet is magyarázza a szigort - ahol elszaladtak az esetszámok, ott nagyobb szigort kellett alkalmazni, miközben ott, ahol egyéb intézkedésekkel, például tesztekkel és gyors izolációval hatékonyan akadályozták meg a felfutást, ott nagy szigorra sem volt szükség). Érdekes, hogy a laza járványkezelés hazájaként még ma is előszeretettel hivatkozott Svédországnál 14 szigorúbb ország is van Európában, és a svéd szigor az elmúlt egy és negyedév átlagában majdnem pontosan akkora volt, mint a magyar.

Az szemre is látható, hogy az egyes kormányzati intézkedések és a gazdasági visszaesés mértéke között nincs összefüggés. Írország például a második legszigorúbb országként tudta messze leghamarabb maga mögött tudni a gazdasági válságot, de említhetnénk Romániát is. Bár egy ilyen vizsgálat nem mindig hoz egyértelmű eredményt, a két fenti adatsort alávetettük egy korrelációs vizsgálatnak, amely egyértelműen azt mutatta, hogy nincs összefüggés a két mutató között (a korrelációs együttható kb. 0,1-es magyarázó erejű összefüggést mutatott). Ez azért sem meglepő, mivel a kormányzati intézkedések önmagukban nem árulnak el semmit arról, hogy a lakosság mobilitása mennyire csökkent - ott például, ahol ugyan nem voltak szigorú korlátozások, de a lakosság tudatosabb, fegyelmezettebb volt, ott vélhetően kisebb volt a járvány, mint ott, ahol a szigorú korlátozásokat tömegesen szegték meg.

Egyéb faktorok

Messze nem vagyunk még annak a sornak a végén, ami az eltérő sebességű kilábalást magyarázza - és sajnos a cikkben nem is fogunk tudni bemutatni mindent. Leginkább azért, mert nem mindent ismerünk - számos olyan tényező húzódhat a háttérben, amelynek elsőre nem tulajdonítunk jelentőséget, vagy egészen egyszerűen nem is ismerjük. Van azonban néhány olyan faktor, amelyekről okkal sejtjük, hogy közrejátszottak az eltérő kilábalási tempóban. Ezek közül néhány említésre méltó:

A kormányzati ösztönzőcsomagok : az amerikai példán látszik, hogy mennyire jelentős lökést tud adni a gazdaságnak a fiskális élénkítés. Az Unió minden országában gyors és jelentős intézkedések születtek (bár messze nem akkorák, mint az Egyesült Államokban), de azért a csomagok mérete között így is voltak eltérések. A méret mellett fontos, hogy az intézkedések mennyire voltak jólirányzottak, és az államapparátus mennyire hatékonyan hajtotta végre azokat.

: az amerikai példán látszik, hogy mennyire jelentős lökést tud adni a gazdaságnak a fiskális élénkítés. Az Unió minden országában gyors és jelentős intézkedések születtek (bár messze nem akkorák, mint az Egyesült Államokban), de azért a csomagok mérete között így is voltak eltérések. A méret mellett fontos, hogy az intézkedések mennyire voltak jólirányzottak, és az államapparátus mennyire hatékonyan hajtotta végre azokat. A turizmusról már szóltunk, de emellett vannak egyéb szerkezeti adottságok is. Nem mindegy, mennyire fejlett a pénzügyi rendszer, milyen a háztartások vagyoni helyzete, a vállalatok mennyire válságállók, és az sem mindegy, hogy mit értékesítenek. Ezeket a tényezőket országonként egyesével kéne vizsgálni, ami rendkívül idő- és energiaigényes kutatás lenne.

is. Nem mindegy, mennyire fejlett a pénzügyi rendszer, milyen a háztartások vagyoni helyzete, a vállalatok mennyire válságállók, és az sem mindegy, hogy mit értékesítenek. Ezeket a tényezőket országonként egyesével kéne vizsgálni, ami rendkívül idő- és energiaigényes kutatás lenne. Fontos a digitalizáció is. Az északi országok például könnyebben álltak át a digitális munkavégzésre és a távolság mellett is igénybe vehető szolgáltatásokra, alighanem ez is fontos szerepet játszott abban, hogy a finnek, svédek, norvégok visszaesése kisebb volt. Az északiak (leginkább a finnek) pedig exportőrei is a technológiai termékeknek, amire megnőtt a kereslet a válság során.

is. Az északi országok például könnyebben álltak át a digitális munkavégzésre és a távolság mellett is igénybe vehető szolgáltatásokra, alighanem ez is fontos szerepet játszott abban, hogy a finnek, svédek, norvégok visszaesése kisebb volt. Az északiak (leginkább a finnek) pedig exportőrei is a technológiai termékeknek, amire megnőtt a kereslet a válság során. Maga a járványhelyzet is befolyásolhatta a gazdasági aktivitást valamelyest, függetlenül a korlátozásoktól - ahol nagy járvány tombolt, ott alighanem jobban visszaesett az aktivitás és a szolgáltatószektor forgalma, mint a hasonlóan szigorú intézkedéseket hozó, de a járvánnyal kevésbé sújtott országban. Erre jó példa Dánia és Finnország is.

Ezen felül beszélhetnénk még a kulturális tényezőkről, eltérő mértékű szociális hálóról, a külkereskedelmi partnerek diverzifikációjáról (Kína-kitettség például szintén fontos tényező), meg akár a vakszerencséről is, de alighanem már ennyi tényező is elég ahhoz, hogy belássuk: nem egyszerű megállapítani, hogy pontosan miért is látunk ennyire eltérő ütemű kilábalást a kontinens országai között.

Címlapkép: Getty Images