Egyre népszerűbb a vegán életmód: rárepül az új trendre a magyar világmárka is

Míg Németországban a fiatalok 25-30%-a vegán, addig Magyarországon vegánnak lenni még mindig csak egy szűk szegmenst érint. Ebben a speciális étrendben rejlő potenciált egyre több élelmiszeripari szereplő is felismeri, például a szadai üzeméből több mint száz országba sportcélú élelmiszereket és táplálékkiegészítőket exportáló BioTechUSA is.

Domináns szereplője saját iparágán belül a táplálékkiegészítőket gyártó BioTechUSA, azonban a vegán termékek egyelőre kis hányadát teszik ki a mintegy 1500 termékből álló, 100%-ban doppingmentes portfóliójuknak. A cégcsoport vegán fehérjéje ugyan már néhány éve elérhető, de komplett vegán termékcsaláddal csak az elmúlt hetekben jelentkezett - ismertette a Portfolio-nak a BioTechUSA cégcsoport ügyvezetője.

Lévai Bálint azt is megosztotta, hogy a belföldi adatokat tekintve

a BioTechUSA vegán fehérjepor eladása a teljes fehérjepor eladásának körülbelül 8%-a,

ugyanakkor az abból származó értékesítés a tavalyihoz képest nagyjából a duplájára nőtt.

2014 óta van saját gyártóbázisa és logisztikai központja a BioTechUSA-nak a Pest megyében található Szadán, az ott lévő technológia teljes mértékben alkalmas volt vegán termékek gyártására is - mondta az ügyvezető, aki kiemelte, hogy nagyon kevés táplálékkiegészítő márka rendelkezik saját gyárral, a gyártás jellemzően bérgyártásban történik, így egy saját gyár óriási szabadság és lehetőség a termékfejlesztések tekintetében.

A legnagyobb kihívást a cégcsoportnak a teljes mértékben nem állati eredetű alapanyagok és különféle alkotóelemek beszerzése jelentette.

Folyamatban van egy szadai fejlesztés, mely a termelés korszerűsítését, új gyártósor beszerzését, az eszközpark fejlesztését és automata raktár létrehozását fogja eredményezni. Ez egy 744 millió forintos beruházás, melyhez a kormány 245 millió forinttal járul hozzá. Fejlesztéseinket jellemzően saját forrásból finanszírozzuk, utóbbinál pályáztunk, amelyet el is nyertünk - tette hozzá.

A BioTechUSA tavaly költözött be az új, 3200 négyzetméteres, 450 fős óbudai irodaházába, mely ugyanarra a telekre épült, ahol a korábbi HQ állt, amit a vállalat a dinamikus bővülésnek köszönhetően kinőtt. Ezzel párhuzamosan zajlik a korábbi épület felújítása is, amely a tervek szerint a jövő évben készül el. Itt egy teljes szinten konditermet alakítanak ki a dolgozóknak, illetve egy olyan központot, ahol egészségfelmérés és tanácsadás zajlik majd. A szadai bővítések is tovább folytatódnak, a terület 8000 négyzetméter alapanyag és készárú raktárral bővül, hogy raktár szinten egy helyre tudjon költözni a BioTechUSA és a Scitec márka, ennek megvalósulása várhatóan 2022 vége. Terveznek további fehérjeszelet gyártósort a meglévő mellé, amely a komplexebb szeletek gyártását is lehetővé tenné.

Magyarországról is lehet világmárkát építeni?

A cég jó példája lehet annak, hogy Magyarországról is lehet világmárkát építeni:

több mint 100 országba exportál, csaknem 300 franchise üzletet tartanak fenn,

és a vállalat Magyarországon kívül több száz munkavállalót foglalkoztat Ausztriában, Hollandiában, Franciaországban, Lengyelországban, Németországban, Szlovákiában.

Az elmúlt öt évben a BioTechUSA EU-n kívüli, disztribútorokon át futó lefedettsége is javult: meghatszorozták az innen származó árbevételüket, bejutottak Kínába, majd 2020-ban a nehéz indiai piacra, de ott vannak Ausztrália, Thaiföld, Vietnam, Törökország, Katar kiskereskedőinél is.

Szintén elmúlt 5 évben a cégbe olvadt a hazai célközönségük elsőszámú webshopja és online magazinja, a Shop Builder, illetve felvásárolták legnagyobb üzleti konkurensüket, a Scitec-et is.

A BioTechUSA multi-channel, vagyis többcsatornás értékesítési stratégiát követ,

amely azt jelenti, hogy egyszerre vannak ott a B2B fronton, ami esetükben például szakmai disztribútorokat jelent, akik fitnesztermekbe és szakboltokba "passzolják" tovább a márkát, vagy például patikákat, ahol megjelennek a vitaminjaik, továbbá nemzetközi hipermarketláncokat, hiszen az Aldi, a Lidl, a Spar, a Tesco mind dolgoznak a zérókalóriás szószaikkal, mogyoróvajaikkal vagy proteinszeleteikkel. Emellett jelen vannak a B2C vonalon is, azaz webshopjaikban és üzleteikben a különböző országokban és az Amazonon.

Tavaly a BioTechUSA árbevétele 35,35 milliárd forintot tett ki, egy évvel korábban 25,8 milliárd forint volt. Összesített adózott eredménye a vállalatnak 2020-ban 4,637 milliárd forintra rúgott a korábbi 3,1 milliárd forint után. A Scitec Kft. árbevétele 2019-ben 26 milliárd forint volt, tavaly 17 milliárd forintra csökkent, 2020-ban mintegy 6 milliárd forint veszteséget könyveltek el. A Scitec utolsó kétéves eredménye a kapcsolt vállalkozások felé fennálló nagyértékű hitelkamat miatt lett ennyire alacsony.

Címlapkép forrása: BioTechUSA