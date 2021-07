Virológus: legalább 300 ezer beoltott magyarnak nincs védettsége

In English

Az AstraZenecánál is nagyon magas sajnos azok aránya, akiknek nincs antitestjük – mondta Rusvai Miklós. Csak az AstraZenecánál lehet sejtes védelem, a Sinopharmnál erre kevés esély van – tette hozzá a víruskutató, aki szerint az AstraZenecával oltott emberek 15-20 százalékát, a Sinopharmmal oltottak 30 százalékát érintheti a probléma, ez összesen 300 ezer embert jelent.

Én virológiai, immunológiai szempontból feltétlenül a harmadik oltás híve vagyok, méghozzá más típusú vakcinával, mint amivel az alap vakcinálás történt

– húzta alá Rusvai.

A virológus hozzátette: októberig meg kellene teremteni a harmadik oltás lehetőségét a kormánynak, különben az emberek továbbra is Romániában adatják be maguknak a harmadik oltást. Szerinte minél előbb nyilvánosságra kellene hozni a vakcinák hatékonyságáról szóló vizsgálati eredményeket is. „Május végére már olyan eredményt várunk, ami a saját tudományos döntéseink alapján megkönnyítik a kormány döntéseit” – mondta korábban Kásler Miklós.

