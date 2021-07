Figyelmeztetés érkezett: Magyarországra is behurcolhatják a delta variánst a nyaralók

Boldogkői Zsolt biológus szerint a külföldön nyaraló magyarok hazahozhatják a koronavírus delta variánsát, ami ronthatja a kedvező szezonális hatást, vagyis azt, hogy nyáron alapvetően visszaszorul a vírus.

Felgyorsíthatja a koronavírus delta variánsának elterjedését Magyarországon a turista-szezon, hiszen a külföldre utazók hazahozhatják ezt a variánst - mondta Boldogkői Zsolt, az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára az RTL Klubnak. Hozzátette, hogy a delta változat 2,5-ször gyorsabban terjed, mint az eredeti, vuhani változat.

A delta variáns már megjelent Magyarországon, de senki sem tudja, hogy mennyire terjedt el, illetve domináns-e ez a vírusváltozat, mert hazánkban nincs szisztematikus variánskövetés.

Boldogkői szerint az oltatlanok számára jelenthet nagyobb veszélyt a delta vírusváltozat, de azoknak az oltottaknak is lehet bajuk, akiknél nem alakult ki megfelelő védettség. Akik kínai Sinopharm vakcinát kapnak, és 60 év felettiek, azokat oltsuk be Pfizerrel - tanácsolta Boldogkői. Szerinte azokat a fiatalokat is be kellene oltani újra Pfizerrel, akik kínai vakcinát kaptak, de nem alakult ki megfelelő mennyiségű antitest-szint.

A kormány tájékoztatása szerint egyelőre nem kaphatnak harmadik oltást azok, akik más bármelyik vakcinából két dózist kaptak. A Sinopharmmal oltottak egy részének azonban nincsenek antitestjei. A Portfolio megírta, hogy akinek nincsenek antitestjei, az valószínűleg T-sejtes immunitással sem rendelkezik.

Címlapkép: Getty Images