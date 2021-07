Katasztrofális influenzaszezontól tartanak télen a szakértők

Egészségügyi szakértők szerint nehéz influenzaszezon elé néz a világ, mivel azzal, hogy legutóbb a Covid miatt gyakorlatilag nem volt influenzajárvány, sokak szervezetében megszűnt az influenzajárvánnyal szemben kialakított immunitás – számol be a hírről a CNBC.

A világon szinte már mindenhol folynak a nagy oltási kampányok a koronavírus elleni vakcinákkal, az országok versenyt futnak az idővel, mivel egyre több helyen kezd dominánssá válni az indiai, delta variáns, ami már a nyugodt nyarat is veszélyezteti.

Lauren Ancel Meyers, a Texasi Egyetem Covid-19 modellező konzorciumának vezetője szerint azonban nemcsak a delta variáns miatt kell aggódni, ugyanis nagyon sok bizonytalanság övezi a 2021-2022-es influenzaszezont is.

Elmondása szerint ahogyan a koronavírus esetében is történik, ha valaki felépül egy influenzás megbetegedésből, a szervezet valamekkora immunitást szerez a jövőbeni megbetegedéssel szemben, legalábbis rövid időre.

Csakhogy tavaly a koronavírussal szemben hozott járványügyi intézkedések miatt gyakorlatilag nem volt influenzaszezon, így sok embernél nem alakult ki megfelelő védettség ez ellen.

A szakértő szerint az, hogy mennyire lesz súlyos idén az influenzajárvány, függ a vírussal kapcsolatban meghozott intézkedésektől és az emberek egyéni döntésétől is. Úgy véli, hogy ősszel minél hamarabb be kellene oltatnia magát mindenkinek az influenza-járvánnyal szembeni védőoltással is, emellett meg kell hozni a szükséges óvintézkedéseket önmagunk és mások védelme érdekében, utalva itt elsősorban a maszk viselésére.

A várhatóan durva téli influenzaszezon kapcsán a vészharangokat először Chris Whitty brit főorvos kongatta meg még júniusban, akkor azt mondta, hogy ha az emberek visszatérnek a normál kerékvágásba, akkor várhatóan a koronavírus mellett jelentősebb lesz a légúti megbetegedések száma is, elsősorban a gyerekek körében.

Az amerikai járványügyi hivatal is azzal kalkulál, hogy most télen az influenzaszezon kapcsán ismét a Covid előtti szinteket láthatjuk. Ők is kiemelik, hogy a soron következő influenzaszezon súlyosabb lehet, mint a korábbiak, mivel sok emberben nagyon lecsökkent az ezzel szembeni védelem, a gyerekek is fokozottan ki lesznek téve az influenzának az iskolákba és óvodákba való visszatérés miatt.

