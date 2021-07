Kiszivárgott: módosítja inflációs célját az EKB, így még tovább maradhat az ultralaza politika

Megállapodtak az Európai Központi Bank döntéshozói, hogy két százalékra módosítják a jegybank hivatalos inflációs célját az eddigi „két százalékot közelítő, de el nem érő” célról és a szimmetrikussá tett cél kapcsán átmenetileg tolerálják az infláció túlszaladását is a célszámon – tudta meg a Bloomberg a csütörtökön bejelentendő egyik fontos döntést.

Az EKB másfél éve jelentette be, hogy elkezdi a monetáris politikai eszköztára stratégiai felülvizsgálatát, amelynek mostanra ért a végére és ennek a felülvizsgálatnak az eredménye az inflációs céljának módosítása is. Ez

egyrészt segíti, hogy érthetőbb legyen a befektetők és a közvélemény számára is, hogy a 2%-os szám nem a plafont, hanem egy megcélzott középértéket jelent, amely körül felfelé és lefelé is tolerálja az EKB az infláció eltérését.

másrészt éppen ez a nagyobb értelmezési és cselekvési mozgástér teremti meg az EKB-nak a lehetőséget arra, hogy az eddig is ultralaza monetáris politikáját még tovább folytassa, hiszen megengedőbbnek mutatkozhat az infláció átmenetileg gondolt felpörgésével kapcsolatban is (mint amire most az EKB egyébként is számít a járvány utáni gazdasági ellendülés időszakában).

Ennek a tartósabban laza monetáris politikának ugyanis az az alapja, hogy az elmúlt évtizedben a „két százalékot közelítő, de el nem érő” hivatalos célját rendszeresen alullőtte a jegybank, most pedig a 2%-ra emelt célhoz akár még további erőfeszítések kellenek, hogy egyáltalán reális legyen annak tartós elérése.

Az eszköztár stratégiai felülvizsgálata kapcsán az EKB a nyári hónapok után arról is döntést hoz majd, hogy mi legyen a rendkívül laza feltételrendszerű, járvány elleni fellépésre született eszközvásárlási programjával (PEPP), meddig folytassa a vásárlásokat és milyen ütemben. Mivel az EKB az év második felében az eurózóna inflációjának emelkedésére számít, a most 2%-ra változtatott szimmetrikus inflációs célra mutogatva elképzelhető, hogy még tovább fog eszközöket vásárolni az EKB, és az első lehetséges kamatemelés időpontja is még tovább tolódhat a horizonton.

Az EKB ma délután 1-kor hozza nyilvánosságra a stratégiai felülvizsgálatának eredményeit, amelyek a klímavédelmi téren való erősebb fellépéstől kezdve számos egyéb más kérdést is érintenek, majd fél 3-tól Christine Lagarde jegybankelnök tart sajtótájékoztatót. A Reuters beharangozó cikke szerint a klímavédelmi téren is fontos lépésekre készül a mostani terv keretében az EKB, mert a pénzügyi felügyeleti ágán keresztül például megemelt fedezeti követelményeket írhat elő a nagyobb szennyezéssel működő cégek felé, illetve a klímavédelmi célok elérésének támogatásához igazodó eszközvásárlást hajthat végre.

Az MNB közben éppen kedden jelentett be szintén klímavédelmi-zöld fókuszú finanszírozási lépéseket:

Az EKB ma bejelentendő 2%-os inflációs célja eltér a Fed által tavaly bejelentett módosított inflációs céltól, mert ott a jegybank átlagosan célozza meg a 2%-os inflációt, azaz tartósabban is megengedheti a 2%-tól felfelé való eltérést. Ezt azonban Európában például a német ellenkezés miatt az EKB nem vállalja be, inkább csak átmenetileg fogja tolerálni a 2%-tól való felfelé eltérést.

A két nagy hírügynökség tegnap este megjelent, az EKB várható bejelentéseiről szóló tudósításai hatására az euró nem mozdult érdemben, továbbra is relatív gyengébb szinten maradt a dollárral szemben az 1,18-as szint közelében. Ennek az is lehet az oka, hogy nagy meglepetés nincs már a piac számára a 2%-os inflációs célban, hiszen Lagarde már a múlt havi kamatdöntési sajtótájékoztatón is jelezte: ők szimmetrikusnak tekintik az inflációs célt.

