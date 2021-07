Koronavírus-adatok Magyarországról: elakadt a hetek óta tartó javuló trend

55 új fertőzöttet azonosítottak egy nap alatt Magyarországon, ezzel a járvány kezdete óta összesen 808 393 főre nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon. Elhunyt 5 beteg, így az elhunytak száma 30004 főre emelkedett. Két hete nem voltak ennyire magasak az új napi számok, és ennek hatása érződik már a járványgörbén is: elakadt a hetek óta tartó szakadatlan javulás. Az sem éppen kedvező fejlemény, hogy az elvégzett tesztek pozitivitási rátája már a második napja emelkedik.

Az 55 új napi fertőzött két hete nem látott magas adat, és ennek hatására ha csak minimálisan is ugyan, de emelkedett az új fertőzöttek 7 napos mozgóátlaga (30-ról 33 főre). A járványgörbe mérsékelt emelkedésére legutóbb május végén volt példa. Ezek fényében most a legfontosabb kérdés az, hogy vajon már most elakadt a járványgörbe javulása, vagy csak egy lokálisan kimutatott nagyobb fertőzési gócot azonosítottak a magyar hatóságok. A következő napok új fertőzötti adatai fogják ezt eldönteni.

Az elmúlt 24 órában öten veszítették életüket a koronavírussal összefüggésben, ami szintén két hete nem látott rekordnak felel meg. Ennek következtében az elhunytak 7 napos mozgóátlagában is mérsékelt emelkedés mutatható ki, amire két hete nem volt példa.

A tegnapi Kormányinfón elhangzottak alapján azt tudjuk, hogy napok óta oltatlanok veszítik életüket a fertőzés következtében.

Kedvező hír viszont, hogy a kórházban ápolt betegek száma, valamint a lélegeztetőgépen lévő betegek száma tovább csökkent.

A járvány lefutása szempontjából nem éppen kedvező fejlemény, hogy már második napja emelkedik az elvégzett tesztek pozitivitási rátája. Igaz, továbbra is még rendkívül alacsony annak az értéke, most közeledik a 0,1%-os értékhez (a WHO szerint ebben a tekintetben az 5% a kritikus küszöb).

A napi új oltások üteme rendkívüli mértékben lelassult (az oltási kampány év eleji indulásakor láttunk hasonló napi számokat), ami nem meglepő, ugyanis a védettségi igazolvány mára elveszítette valós effektív előnyét. A kormány is látja, hogy az átoltottságon tovább kell javítani, ezért döntött a szerdai ülésén arról, hogy személyre szóló oltási akciót indít a 60 év felettiek számára, akik még nem vették fel az oltást.

Ennek fényében nem meglepő, hogy az átoltottság szinte teljesen ellaposodott 5,5 millió első oltotthoz érve.

Címlapkép forrása: MTI/Vasvári Tamás