Elindult a negyedik járványhullám Európában: több tagállam görbéje gyorsan emelkedik

A legfrissebb koronavírus-fertőzési adatok alapján sajnos úgy tűnik, hogy már elindult a negyedik járványhullám az Európai Unió több tagállamában, hiszen újra emelkedő görbéket látunk, nagy valószínűséggel az Indiából indult delta variáns miatt. A legijesztőbb emelkedést most a nyaralási célországnak számító Cipruson látjuk, de sajnos Portugália, Spanyolország és Luxemburg görbéje is kezd egyre jobban emelkedni. Mellettük még enyhe emelkedést mutat a görög, holland és ír görbe is. A mi régiónkban egyelőre nagyon alacsony a járvány terjedése, egyenletesnek mondható és a pénteki adatközlés alapján a magyar járvány is stagnál alacsony szinten. Friss híreink percről-percre pénteken a témában.