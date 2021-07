Hivatalos: a kormány bemondta, hogy Magyarországon is lesz negyedik járványhullám

Amit megtehetünk a negyedik hullám ellen, hogy aki még nem tette, az vegye fel az oltást - mondta az Életközelben legutóbbi adásában Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Mégis arról beszélt, hogy megjelenik Magyarországon a negyedik hullám.

Reális számítások szerint megjelenik a világjárvány 4. hulláma, azonban Magyarországon az emberek jelentős része át van oltva - mondta a miniszter. Hozzátette, hogy amit megtehetünk a saját egészségünk, életünk védelme érdekében, hogy aki még nem tette, az vegye fel az oltást. A Magyarországon rendelkezésre álló 6 vakcinával kapcsolatban kiemelte, hogy a fertőzések és a halálozások valószínűségét az oltások legalább a tizedére csökkentik - fogalmazott.

A brit mutáns okozta a harmadik hullámot, amelyik gyorsabban terjedt és fiatalabbakat is fertőzött, mint a korábbi változat - hangsúlyozta Kásler, rámutatva arra, hogy ezt a jelenleg terjedő, indiai mutánsról is elmondhatjuk. Kásler azt hangsúlyozta, hogy mindenki oltassa be magát.

Virológusok és járványügyi szakértők már hetek óta figyelmeztetnek arra, hogy Magyarországot is el fogja érni a járvány újabb hulláma. Kásker szavai alapján mostanra a kormány kész tényként kezeli, hogy újabb járvány éri majd el az országot. A koronavírusban mindeddig 30 ezer magyar veszítette életét, és a többlethalálozásban Európa rosszul teljesítő országai között vagyunk. A Portfolio értékelése szerint pedig ahhoz, hogy a súlyos megbetegedések száma és a halálozás alacsony legyen egy újabb hullámban, Magyarországnak további, igen komoly erőfeszítéseket kellene tennie a járvány elleni harcban. A vírus indiai (delta) variánsa már Magyarországon is jelen van, azonban miután nincs szisztematikus variánskövetés, így nem tudjuk, hogy milyen mértékben. Ez kulcskérdés lenne a vírussal szembeni védekezés szempontjából, mint ahogy az is, hogy a kínai Sinopharrmmal oltott idős emberek, akiknek nincs antitestjük, harmadik oltást kapjanak.

A napokban több cikkünkben is bemutattuk, hogy a delta variáns a magas átoltottsággal rendelkező országokban is újra kihívást okoz. Chile például a világ élmezőnyébe tartozik az átoltottságot tekintve, azonban ez sem volt képes fékezni a járványt. Az egészségügyi rendszer a kapacitásai határain van, az esetszámok és a napi új halálozások magas szinten stagnálnak. Érdekes folyamatok zajlanak Nagy-Britanniában is. A szigetországban a nagy átoltottság ellenére a járvány újabb jelentős, gyorsan felfutó hulláma indult el, amelyet immár főleg a delta variáns hajt

A britek helyzetét azért érdemes kiemelt figyelemmel követni, mivel a következő hetekben mutatkozik meg az új mutáns igazi ereje és hogy a fertőzöttek számának emelkedése után okoz-e nagyobb terhelést az egészségügyi ellátórendszernek és mit okoz a halálozások tekintetében (egy viszonylag jól átoltott ország esetén). A delta variáns előretörésének következményeit láthatjuk a legutóbbi németországi, vietnami, spanyolországi és oroszországi járványügyi folyamatokban, de más külföldi államokban is képes volt elindítani a negatív járványügyi fejleményeket. Izraelben negyedik hullámot okoz éppen a delta variáns, és már a vírus okozta súlyos esetek száma is emelkedik.

A hírek szerint a delta variáns nemcsak fertőzőképesebb, hanem az ún. hospitalizációs ráta – a kórházi kezelésre szoruló fertőzöttek aránya – is magasabb: az alfa esetében (brit variáns) 5% körül volt, a delta mutációnál viszont már 11%. A külföldi példák egyik fő üzenete továbbá, hogy az egy adag vakcina alig ad védelmet már az új variánsokkal szemben.