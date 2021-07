Zöld kötvénykibocsátást tervez az AutoWallis

Az AutoWallis Zöld Finanszírozási Keretrendszert dolgozott ki elsőként a BÉT Prémium Kategóriájában jegyzett vállalatok közül, így lehetővé válik, hogy a vállalat a későbbiekben zöld kötvényeket bocsásson ki, valamint zöld hiteltermékeket is igénybe vegyen.

Az AutoWallis Csoport a Zöld Finanszírozási Keretrendszerben vállalta például, hogy fejleszti az emobilitást, így növeli a töltőpontok számát, gyorstöltőket telepít, saját és bérautó flottájában pedig növeli az elektromos vagy hibrid járművek számát. Ezek mellett olyan zöld beruházásokba kezd, melyek a Csoport jelenleg használt ingatlanjaiban további energiamegtakarítást eredményeznek, és működése során törekszik a megújuló energia minél nagyobb arányú előállítására és használatára.

A társaság ezzel a keretrendszerrel megteremtette a Zöld Kötvények kibocsátásának és zöld hitelek igénybevételének lehetőségét, ami a környezeti-társadalmi előnyök mellett a társaság várakozása szerint finanszírozási kamatelőnyöket fog jelenteni a projektek és az operatív működés finanszírozásában egyaránt.

Annak érdekében, hogy a bevont forrásokat a vállalásoknak megfelelően használja fel, és befektetési döntései meghozatalakor a zöld szempontok is érvényesüljenek, az AutoWallis zöld bizottságot is létrehozott. A testület minden évben jelentést készít a vállalások teljesüléséről, melynek tagjai közé tartozik Szabó Beatrix, az Alteo Fenntarthatósági és EBK igazgatója, valamint az AutoWallis igazgatóságának három tagja, Andrew John Prest, Antal Péter és Székely Gábor. Az AutoWallis Zöld Finanszírozási Keretrendszerének hitelesítését a Sustain Advisory végezte, míg a keretrendszer kidolgozását az MKB Consulting támogatta. Az MKB Consulting nyújt támogatást továbbá a társaság ESG keretrendszerének kialakításában is.

Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója elmondta, hogy a társaság vizsgálja az ESG minősítés megszerzésének lehetőségét is, melyhez a keretrendszer elfogadásával a társaság egy lépéssel közelebb került. Az AutoWallis célja, hogy a minősítés megszerzésével olyan befektetési alapok érdeklődését is felkeltse, melyek kizárólag a környezetvédelem iránt elkötelezett, és a megfelelő minősítéssel rendelkező vállalatok részvényeit vásárolhatják.

Az AutoWallis árfolyama tegnap 0,5 százalékkal került lejjebb, idén több mint 17 százalékos pluszban állnak a részvények.

(BÉT)

Címlapkép: Budapesti Értéktőzsde