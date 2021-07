Tovább fejlődik Pannonhalma - Hamarosan szálloda épül az apátsági major átalakításával

A Pénzcentrum utánajárt, hogyan érintette a pandémia a Pannonhalmi Bencés Főapátságot, hogy mire készülnek idén és milyen fejlesztések várhatók a közeljövőben.

A mai Főapát, Cirill atya - még gazdasági Főapát-helyettesként – nagyjából 20 éve kezdte újraéleszteni a gazdálkodás hagyományát a pannonhalmi dombon. Már akkor az önfenntartás mellett a profittermelést is megcélozták – több-kevesebb sikerrel. Ennek az útnak fontos mérföldköve volt a közelmúltban a Pannonhalmi Vagyonkezelő Kft. létrehozása és annak új vezetőjével a piaci szemlélet elterjesztése az összes profitcentrum bevonásával - mesélte a Pénzcentrumnak Korbuly Krisztián, a Vagyonkezelő vezetője, aki elmondta, az újrainduláskor a tradicionális szőlőművelés, borászat volt a kiindulópont.

A két évtizede elkezdett gazdálkodás első jelentős állomása a pincészet létrehozása volt, az MKB Bankkal közösen. A pénzintézet ma is 45%-os tulajdonrésszel rendelkezik. A szőlőtelepítésbe, borászatba a neves egri borász, Gaál Tibor szakmai vezetésével vágtak bele a környező dombokon. Az Ő tragikus halálával tanítványa, Liptai Zsolt vette át ezt a tevékenységet és építette fel a máig Magyarország csúcskategóriájába tartozó termékportfóliót, melyet folyamatosan fejleszt is. A kereskedelem döntő része a Bortársaságon keresztül történik. Foglalkoznak gyógynövények, likőrök, teák készítésével és árusításával is, és sörfőzdét is nyitottak, amely szintén a bencés hagyományok része. A pannonhalmi portfólió jelenleg négyféle kézműves termékkel rendelkezik, amelyeket több élelmiszerláncban is kaphatók, és további termékek bevezetését is tervezik.

A cikkben, melyet teljes terjedelmében itt lehet elolvasni, kiderül, hogyan érintette az apátság gazdasági tevékenységét a járvány, és hogy a terjeszkedés nem áll meg: Korbuly Krisztián elárulta, hogy most is zajlik a Pannonhalma központjában álló apátsági major átalakításának tervezése. Ennek „eredménye” várhatóan egy szálloda lesz.

