Most intézze ügyeit! - Hamarosan több napra leáll az ügyintézés a Vodafone-nál

Szünet várható

Július 14. és 28. között feltöltőkártyás SIM kézbesítésben,

Július 19-28-ig a mobil webshopos vásárlásban,

Július 24-28-ig a mobilos ügyintézésben.

Július 29-től vége a szünetnek, addig megújul a My Vodafone Mobil online ügyfélszolgálat és a My Vodafone alkalmazás.

Milyen Vodafone felületeket érint a szünet?

A szolgáltatások és a korábbi UPC ügyfelek vásárlási és ügyintézési folyamatai zavartalanul működnek. A hívás indítása és fogadása, SMS küldése és fogadása, az adathasználat, az otthoni vezetékes és üzleti vezetékes szolgáltatás zavartalanul működik a szünet időszakában is.

Július 24. és 28. között személyesen, üzleteikben sem tudnak segíteni számlák rendezésében,

egyenleg feltöltésében, készülék szervizelésében vagy készülék és szolgáltatás értékesítésében.

A szünet időszaka alatt nem lehet majd új készüléket vagy szolgáltatást rendelni, illetve nem lehet meglévő előfizetést sem hosszabbítani az online webshopban. Szintén nem lesz elérhető a My Vodafone Mobil online ügyfélszolgálat, a My Vodafone alkalmazás és az Easy Rider alkalmazás sem, ugyanakkor a szünet a My Vodafone Otthoni fiókot nem érinti.

Szünetel a mobil előfizetések megrendelése, hosszabbítása, módosítása online július 19-től, az üzletekben július 24-től.

Július 24. és 28. között nem lesz lehetőség a számlák online kiegyenlítésére, a postai csekkes és a banki átutalásos számlabefizetés folyamatos. Az ügyfelek számláinak befizetési határidejét meghosszabbítják, így ePack kedvezményt sem veszítik el, ha a szünet után egyenlítik ki a tartozást. A könyvelési idő hosszabb lehet. A szünet időszakában nem korlátozzuk szolgáltatásod.

Az egyenleget július 24. és 28. között kizárólag ATM-en keresztül lehet majd feltölteni - közölték, felhívva a figyelmet arra is, ha az adategyeztetés hamarosan aktuális, akkor arra július 24-ig van lehetőség.

Július 24. és 28. között a készülékkel kapcsolatos ügyintézésre sincs lehetőség, így ebben az időszakban nem tudnak új készülékbiztosítást kötni vagy készülékjavítási, kárrendezési igényt indítani.

Mindezek mellett az olyan mobilvásárlással elérhető extrák és kiegészítő szolgáltatások mint az autópálya-matrica vásárlás, parkolás indítása és leállítása, lottózás semmilyen felületen keresztül nem érhető el (SMS rendeléssel sem).

Az utazást tervezőknek fontos információ, hogy a szünet alatt a roaming szolgáltatást sem tudják aktiválni. Amennyiben éppen a szünet alatt tervez valaki külföldre utazni, már előtte érdemes elküldeni a ROA szót SMS üzenetben a 1270-re és aktiválni a roaming szolgáltatást.

Címlapkép forrása: Getty Images