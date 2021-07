Növeli a nyomást az amerikai kormány: bólintson végre rá Európa a forradalmi adótervre!

Az Európai Unió tagállamainak minél előbb alá kellene írniuk a társasági adó globális reformjáról szóló megállapodást – sürgetett hétfőn Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter. A politikus szerint 2022-ben is szükséges fenntartani a fiskális ösztönzést, illetve gondolkodni kell további költekezésen a koronavírus miatti bizonytalanságok miatt.

Fenntartható bevételekre van szükségünk, melyek nem a dolgozó emberek terheit növelik és csökkentik a gazdasági egyenlőtlenségeket – mondta Yellen az európai pénzügyminisztereknek címzett előadásában. Az amerikai politikus szerint véget kell vetni annak, hogy a cégek bevételeiket alacsony adókulccsal rendelkező országokba viszik, fel kell számolni azokat a kedvezményeket, melyek lehetővé teszik, hogy csökkentsék a befizetett adójukat.

Az adócsökkentési versenynek véget kell vetni

- szögezte le a pénzügyminiszter.

A globális minimális társasági adóval kapcsolatos vita az utóbbi hetekben erősödött fel, az amerikai kormány 15%-os kulcsot javasolt, illetve az OECD is dolgozik egy tervezeten. A G20-tagországok elvileg már rábólintottak erre a tervre, a hírek szerint elsősorban Írország és Magyarország áll ellent. Az ír pénzügyminiszter már jelezte, hogy országa továbbra is kiáll az önálló adórendszer igényéért.

Az Európai Bizottság hétfőn jelentette be, hogy egy időre felfüggeszti az évek óta tervezett digitális adó előkészítését, mivel abban bíznak, hogy októberre körvonalazódik egy megállapodás globálisan. Az amerikai kormányzat részben azért sürgeti most Európát, mert szeretné elkerülni az egyes nemzeti digitális adók bevezetését, melyek elsősorban a tengerentúli cégeket célozzák, mint a Google vagy a Facebook.

Janet Yellen arról is beszélt, hogy a járvánnyal kapcsolatban továbbra is nagy a bizonytalanság, így indokolt a támogató fiskális politika fenntartása 2022-ben is. Emellett szerinte az európai kormányoknak további intézkedéseket kellene megfontolniuk, hogy támogassák a gazdaság kilábalását. Utolsó pontként pedig hozzátette, hogy Európának az USA-val közösen kellene fellépni Kína, Oroszország és Fehéroroszország káros politikájával, illetve az emberi jogok megsértésével szemben.

