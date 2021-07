Nyugati vakcinát kaphatnak a kínaival oltottak Thaiföldön és Indonéziában

AstraZeneca oltást kaphatnak második dózisként azok, akiket először a kínai Sinovac vakcinával oltottak be – közölték Thaiföldön, miután 618, két kínai oltást kapó egészségügyi dolgozó kapta el a vírust. A Sinovac-kal oltottaknak Pfizert adhatnak harmadik dózisként.

Ez az első nyilvános eset, hogy a kínai vakcinára egy nyugatit oltanak rá, miután egy thaiföldi tanulmány alapján megkérdőjeleződött a Sinovac hosszú távú hatékonysága.

677 348 egészségügyi dolgozó kapott Sinovac vakcinát, közülük 618-an megfertőződtek, egy pedig meghalt április és július között – közölte az egészségügyi minisztérium. Anutin Charnvirakul mininszter szerint a delta variáns ellen magas szintű immunitás elérése a cél az új stratégiával.

Thaiföldön most azt tervezik, hogy módosított RNS vakcinát (leginkább Pfizert) adnak azoknak, akik már felvették a Sinovac duplja adagját. A szomszédos Indonéziából is érkeztek hírek arról, hogy a Sinovac-kal oltottak tömegével fertőződtek meg, így itt is hasonlót terveznek.

Egy 700 thaiföldi egészségügyi dolgozón elvégzett friss felmérés azt mutatta, hogy a Sinovac 60-70%-os antitest szintű védettséget alakított ki a kétszer oltottakban a második dózis utáni 60. napra, ez a ráta azonban folyamatosan csökkent, és közel 40 naponta megfeleződött.

Az AstraZeneca képviselője nem kommentálta Thaiföld döntését, mondván, az oltási politikáról való döntés az egyes országok hatáskörébe tartozik.